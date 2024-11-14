原标题：26兆瓦风力发电机成功整体充退磁

记者从华中科技大学获悉，日前，该校国家脉冲强磁场科学中心李亮教授团队与合作者成功完成了18～22兆瓦级风力发电机充磁，并实现了26兆瓦风力发电机的原位退磁与退磁后的再饱和充磁。据悉，这是团队在2023年9月实现20兆瓦全球最大单机功率风力发电机转子的整体充磁后的又一突破。

近年来，作为重要清洁能源之一，风能正迈入前所未有的高速发展时代。相关数据显示，中国风电累计吊装容量占全球装机近一半。目前，我国风力发电的主力机型是永磁风力发电机。

“永磁电机的制造、运维和退役回收再制造全过程的不同阶段，存在着不同的难点和痛点问题。”李亮介绍，传统的加热退磁技术，整机退磁需要把100～200吨的电机转子加热到300℃，并保温12个小时，能耗大，污染严重，报废率极高。

李亮带领团队历经10余年研究，在国际上首次提出大型永磁电机“无磁装配—整体充磁”技术。该技术将常规电机制造的第一道工序——给单个永磁体逐块充磁，变成电机制造的最后一道工序——后充磁，突破大尺寸磁极整体充磁、复杂磁路约束下精准原位退磁及充退磁装备一体化等关键技术瓶颈。2021年6月，团队成功研制国内首套大型永磁电机整体充磁设备。

“这项技术突破，对于大型永磁电机退役回收后的绿色再制造具有重要意义。”李亮说，相比于传统技术方案，采用团队提出的原位充退磁技术，只需通过100多毫秒的放电即可完成整个磁极的充退磁，能耗不到加热退磁技术的1/100。用这种方法退磁后的永磁体，可以根据新的需求加工组合后，再充磁成为新的磁极，重复使用。（记者张锐、王建宏）

(责编：郝孟佳、孙竞)