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课堂提质增效 学生出新出彩

——兰州大学大力提升本科生培养质量

2024年11月14日08:36 | 来源：光明日报
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原标题：课堂提质增效 学生出新出彩

　　 近日，中国国际大学生创新大赛（2024）总决赛上，兰州大学“‘氮’刀直入，安‘甲’落户——新型改性氢氧化锆催化剂的研发应用”和“草地修复——行走高原的生态美容师”两个项目获得金奖，这是该校首次在该赛事中获得双赛道金奖。获奖项目团队成员有不少是本科生。这得益于兰州大学着力吸引本科生参与科学研究的尝试。

　　 “我们支持本科生在科教融汇、AI赋能、国际化培养等方面创造性地开展工作，推动他们走向更广阔的舞台。”兰州大学校长杨勇平在与获奖学生座谈时如是说。

　　 从2018年开始，兰州大学建立了“院级-校级-省级-国家级”科研创新训练工作机制，推动所有实验室和研究基地面向本科生开放，所有科研项目吸纳本科生参与，引导本科生早进课题、早进实验室、早进研究团队，并通过“本研贯通人才培养计划”对本科生进行早选拔、早培育、早进梯队培养，带动了一批优秀本科生快速成长。

　　 同时，兰州大学还推动“大先生”重返本科生课堂，让院士、教授为低年级学生授课。

　　 生命科学学院2021级强基班的本科生压根没想到，一门基础的动物生理学实验，竟然有三位老师同时现场指导。整门课程采用小班授课模式，基础实验单人单组，综合性实验两人一组，每人都能上手实操，充分锻炼动手能力和团队协作能力。

　　 领衔讲授这门课程的是生物科学专业负责人董守良教授。这些年，他带领教学团队不断改进和开发新的实验内容，为本科生提供开放性的自选实验项目，并于2016年在学校的支持下立项建设了兰州大学第一门实验类慕课。

　　 在提升本科生培养质量上，兰州大学着力引导教师回归本科教育教学，将教授为本科生上课作为一项基本制度，列入年度考核指标。自2021年春季学期开始，该校有组织地开展“教授开放日”活动，每学期400余名教授参加，为师生搭建了“面对面”自由交流的平台，推动人才优势向育人优势转化。

　　 让教师回归课堂的同时，兰州大学还摸索出以“一平台四体系”为核心的本科教学质量保障体系。该校教务处处长郭明宙解释，“一平台”指的是全景数据平台，“四体系”指的是涵盖“专业、课程、教师、学生”四个维度的评价体系。在该系统中，针对课堂、教师、学生都可以从不同维度进行评价，学校通过综合集成所有数据实现对教学现状的数据化分析、针对性保障、有效性提质。

　　 多措并举、多管齐下，兰州大学在本科教育教学领域取得了丰硕成果。“未来，我们要更加准确地理解本科教育教学，把本科教育放在人才培养的核心地位，继续坚持以学生为中心、以提升质量为核心的教学质量和人才培养质量提高工作，努力构建人才培养创新发展新格局。”兰州大学党委书记马小洁说。（记者 尚 杰 王冰雅 通讯员 孔子俊）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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