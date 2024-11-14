原标题：湖南望城经开区 发布新政促大学生创新创业

记者11月11日获悉，望城经开区大学生创新创业政策发布及基地揭牌仪式前不久在湖南长沙举行。会上，《望城经济技术开发区关于大学生创新创业和科创型企业培育实施“望见未来”计划的若干措施》（以下简称《“望见未来”计划若干措施》）发布。同日，望城经开区大学生创新创业基地科创项目进行集中签约。

近年来，长沙望城区积极推动产学研深度融合，持续推进科创平台建设，并先后出台了“骨干人才10条”等一揽子人才政策。截至目前，全区新引进各级高层次人才、产业骨干等853人，新建创新创业平台148个。

此次揭牌的大学生创新创业基地，以“服务创业、孵化企业、发展产业、成就事业”为目标，围绕孵化空间建设、科创政策制定、服务体系打造、创新生态营造等四个方面，着力重点支持大学生创新创业和培育科技型、创新型中小微企业。

为服务基地发展，望城经开区发布了《“望见未来”计划若干措施》。这一新政主要聚焦大学生创新创业项目和科创型企业发展，从场地支持、创业基金、融资服务、创业项目补贴、创新创业大赛等方面制定了15条奖补措施。其中包括：设立两亿元创新创业基金，助力初创型科创企业成长；为优质项目提供5万—20万元的创业资金补贴，为大学生创业项目提供初始投资等。此外，政策还提出将搭建包含工商代办、财税代理、知识产权、创业辅导、投融资等11项服务的全方位创业服务体系。

望城经开区党工委书记、望城区委书记秦国良透露，园区着力以创新创业基地的建设为起点，全力将园区打造为全国大学生创新创业集聚地，以及国家级科技创新型企业的成长高地。未来，望城将积极营造良好的创新创业生态，持续以最优政策、最好平台、最佳服务，集聚创新创业人才，助力各类优质科创项目在望城落地转化，为区域创新发展提供强有力支撑。 （记者俞慧友）

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