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教育部实施2025届全国普通高校毕业生就业创业促进和服务体系建设行动

2024年11月14日08:21 | 来源：新华社
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　　记者11月13日从教育部获悉，教育部近日印发通知，部署做好2025届全国普通高校毕业生就业创业工作。通知提出实施2025届全国普通高校毕业生就业创业促进和服务体系建设行动，全力促进高校毕业生高质量充分就业。

　　根据通知，各地各高校要结合本区域发展实际，以科技发展、国家战略需求为牵引，主动布局新兴学科专业，扩大急需紧缺学科专业布点，提高高校学科专业设置对高质量发展的响应度，更好促进供需适配。对就业质量不高的专业实行红黄牌提示制度，及时调整或更新升级已经不适应社会需要的学科专业。

　　通知强调，各地各高校要积极配合相关部门，加力落实税收优惠、社保补贴、培训补贴、创业担保贷款等政策，多措并举激发经营主体吸纳高校毕业生就业的积极性。

　　通知要求，各地各高校要重点关注脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭以及残疾等就业困难毕业生群体，建立帮扶台账，落实“一人一档”“一人一策”精准帮扶要求，优先提供指导咨询、优先推荐岗位、优先组织培训和就业实习实践。

　　通知还要求加强就业进展监测，认真落实毕业去向登记制度，分级开展就业监测数据自查，确保数据真实准确。（记者徐壮）

(责编：白宇、卫嘉)

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