原标题：青海玛多：厕所改造让高原更美丽

“叮铃铃……”随着清脆的下课铃声响起，青海省果洛藏族自治州玛多县花石峡镇藏文寄宿制学校的学生们从教室里蜂拥而出，说说笑笑地跑向建成不久的新厕所。“新厕所里宽敞明亮，还能有热水洗手，我们很喜欢！”11月11日，该校三年级二班学生彭尼卓玛告诉科技日报记者。

花石峡镇藏文寄宿制学校是一所九年一贯制的学校，有510名学生、27名教师。由于平时大家的学习生活都是在学校里进行，学校基础设施就显得尤为重要，而厕所正是学校建设的重要配套设施之一。

花石峡镇人武部部长车晓斌介绍：“多年来，玛多县大力加强农村基础设施建设。但在农村，以室外旱厕为主的如厕环境，一直是人居环境的痛点和难点，花石峡镇藏文寄宿制学校的厕所也存在卫生条件差、影响校园美观等问题。”

2022年，一场“厕所革命”在花石峡镇藏文寄宿制学校悄然展开。

作为玛多县的定点帮扶单位，国家电网有限公司捐资200万元实施花石峡镇藏文寄宿制学校厕所改造。通过创新改厕方式，该公司克服高原旱厕改为水厕面临的低温状态下结冰期长等一系列难题，于当年7月为学校建成了第一座新的气候适应性水冲式厕所。自此，全校师生开始用上干净舒适的新厕所。

不过，仅有的一座水厕显然不能满足全校500多名师生的日常使用需求。为进一步改善学校厕所卫生条件、让广大师生感受到更多的关爱和尊重，2023年，国家电网公司再次捐资120万元用于花石峡镇藏文寄宿制学校第二座新型水厕的建造，并于今年10月建成使用。新水厕面积达150平方米，分上下两层，并配套水电暖等附属设施。

明亮的地砖、洁白的洗手池、素雅的墙砖、崭新的暖气片……自从有了水厕，学生们有了不一样的如厕感受。“水厕里夏天没有苍蝇，没有难闻的味道，冬天不用怕黑，不再担心滑倒。”花石峡镇藏文寄宿制学校校长才让告诉记者。

不仅要让孩子们用得上，还要用得好。为确保新水厕照明系统、供热系统不出问题，国网青海电力三江源（果洛）共产党员服务队的队员们每次来学校检查用电安全时，都会到水厕检查一下配电表、插座等用电部位是否存在隐患和异常。

“我们不定期对学校宿舍、教室、包括水厕在内的所有用电进行安全检查，指导师生安全用电，助力营造平安和谐校园。”国网青海电力三江源（果洛）共产党员服务队队员李应军说。

第二座新厕所的投入使用，解决了学生们课间上厕所长时间的等候和拥挤问题。“水厕不仅干净环保，还能培养孩子们便后洗手、节约用水的文明卫生习惯，大大降低病菌传播的风险。”才让说。

花石峡镇藏文寄宿制学校厕所改造，是高海拔地区农村“厕所革命”的一个试点。这不仅关乎着全校师生的健康，更关系着高原美丽乡村建设的全局。“我们将继续把‘农村厕所革命’作为乡村振兴的一项重要工作，持续改善农村人居环境，把好事办好、实事办实。”车晓斌表示。（记者 张蕴 通讯员 马金萍）

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