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国家电投推动教育帮扶质效提升

让更多孩子圆梦追梦

焦 含
2024年11月14日06:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　教育公平是社会公平的重要基础，也是建设教育强国的内在要求。近年来，国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投”）通过打造“教育圆梦”工程特色品牌，硬件软件同发力、“扶智”“扶志”相结合，推动教育帮扶质效提升，助力推进乡村全面振兴。

　　完善教育基础设施，提升硬件水平。国家电投高标准推动定点帮扶地区建设现代化校区校舍，同时发挥自身技术优势，为地方教育数字化转型提供硬件支撑。“以前学校有时会停电，每个教室都备着蜡烛，国家电投帮助学校建设光储一体化项目后，情况得到了极大改善。”四川省美姑县巴普镇初级中学校长色批春方说，学校在帮扶下建设了“云教”现代化教育平台，现在每个教室都有智慧黑板和录播设备，“平台明年能引入北京师范大学的线上精品课，将汇聚更多优质教育资源。”

　　近年来，国家电投在定点帮扶的陕西省延川县、河南省商城县、四川省美姑县和对口援助的青海省贵南县累计投入5680余万元，用于基础设施、教育设备、教科研室的升级改造，援建教学楼和学生宿舍等项目。

　　关注教育管理质量和学生全面健康成长，构建教育帮扶“软支撑”。近几年，定点帮扶和对口援助地区的基础教育设施设备日趋完善，如何提升教育教学水平成为新的关注点。今年9月，国家电投首期定点帮扶县校长培训班在北京师范大学昌平校区举办，55名校（园）长代表跟班学习、沟通交流。“来这里了解教育政策、学习管理经验，让我们更加有信心开展工作。”延川县中学副校长张永红说。

　　“让孩子们成长为有理想、有本领、有担当的人，正是教育帮扶的目标之一。”国家电投驻商城县新桥村第一书记杨腾霄说。今年暑期，他带着新桥村小学30余名学生到郑州参观河南博物院、航空科普实践基地等。“兴趣是最好的老师，村里的孩子们需要走出去，开阔眼界、增长见识。”新桥村小学校长肖德银说。

　　今年8月，国家电投与北京师范大学签订战略合作协议，进行“组团式”教育帮扶。选取延川县、美姑县、贵南县、广西壮族自治区防城港市防城区作为试点，组织教育专家实地开展教育质量评估，编制“一地一策”教育帮扶方案，同步编制“教育圆梦”工程三年行动计划。同时，国家电投计划在定点帮扶县、对口援助县以及员工和产业密集地区创办“雷锋学校”，推广普及心理德育大讲堂等。

　　“打造‘教育圆梦’工程特色品牌，是我们提升教育帮扶水平的具体抓手。下一步，我们将加快建设示范样板，形成并推广典型经验，为推进乡村教育振兴贡献力量。”国家电投乡村振兴领导小组办公室主任李厚新介绍。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月14日 10 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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