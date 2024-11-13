人民网重庆11月13日电 （李依环、姚於）记者从今天召开的第62届中国高等教育博览会新闻发布会上获悉，第62届中国高等教育博览会将于11月15日至17日在重庆举办。本次活动由中国高等教育学会主办，主题为“职普融通·产教融合·科教融汇”，将围绕服务教育、科技、人才一体化发展举办展览展示等活动。

中国高等教育学会副会长、秘书长李楠介绍，本届高博会主要分为企业展区和特色展区两个部分，总面积10余万平米。参展企业近700家，参会院校1000余所，相关高校或单位在同期举办50余场学术活动。

据了解，本次活动企业展区为“6+1”，即6个专项展区和1个国际品牌展区。6大专项展区包括实验室及科研仪器设备展区、信息化及智慧教育展区、实训及机电展区、医学教育及健康展区、后勤及平安校园展区、体育设施及用品展区等。展示产品将涵盖人工智能系统、自动驾驶、AI芯片、智能机器人、智慧实验室等多个领域。

李楠介绍，有关高校和相关单位将借助高博会平台，主动聚焦高等教育教学综合改革，深入探讨高等工程教育改革创新、城市与高校协同发展、推动高校科技创新、深化“四新”学科建设、大中小学一体化协同育人、思政课程与课程思政、拔尖创新人才培养等诸多高等教育改革热点话题。高博会期间还将对来自高校、研究机构和行业先锋企业的创新成果进行展示。

“本届高博会既是中国高等教育学会服务一体推进教育科技人才事业发展的一次重要活动，也是重庆产城融合式高质量发展的一次重要盛会。主办方将以更优品质、更好服务，全方位、深层次谋划新时代高博会创新发展的新篇章。”李楠说。

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