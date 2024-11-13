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从热爱到保护自然教育迈出坚实脚步

2024年11月13日08:33 | 来源：光明日报
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原标题：从热爱到保护自然教育迈出坚实脚步

中国地大物博的疆域和丰富独特的自然资源，为自然教育的开展奠定了坚实基础。近年来，人们对生态环境和自然保护的重视程度日益加深，为自然教育的发展创造了社会需求。随着时代的发展，生态文明建设不断深入，自然教育逐渐成为人们认识自然、了解自然的有效方式，有效地推动了尊重自然、保护自然的价值观的形成。

传统的自然教育中尊重自然、道法自然等理念，深刻体现了中华传统文化的鲜明特色。如今的自然教育，更彰显了我们对自然生态现状的关切，以及公众对自然保护的高度关注和积极参与。

一般认为，中国的自然教育在2010年以后进入成长期，特别是2014年全国自然教育论坛在厦门的举办，标志着中国自然教育进入了快速发展的阶段。从最初主要由各类民间机构、国际组织等倡导和推动，到逐渐呈现出民间发起、自下而上繁荣的特点，中国自然教育正在呈现出新的发展特征。2019年，国家林草局、中国林学会等单位相继发布重要文件、组织行业会议，推动中国自然教育向主流化发展迈进。2023年底，《全国自然教育中长期发展规划（2023—2035）》的发布，以及自然教育首次被列入国家发改委《产业结构调整指导目录（2024年本）》，进一步推动了自然教育行业的从业规范性。过去的十年间，中国的自然教育展现出了旺盛的生命力，队伍不断壮大，社会关注度不断提升，资源投入不断加大。但与此同时，自然教育也面临着专业化、规范化、市场化发展的巨大挑战。

再看当下，自然教育承载着继往开来的时代使命。在大力推进生态文明建设、坚持生态优先、绿色发展的当下，自然教育行业的发展承载着重要的时代使命。它是新时代绿色发展的创新方向和实现路径，将良好的生态环境作为普惠民生福祉传递给公众，引领公众理解并参与自然保护，进而推动全社会真正参与绿色发展；它是现代教育改革和综合素养培养的必然选择，强调在实践创新中学习、团队合作和协同、自主学习和发展、勇于探究和善于反思等，助力培养新一代全面发展；它是推动保护地社会功能和价值实现的积极探索，通过科学发展和合理利用，最大化地发挥保护地的社会功能和生态价值，在乡村振兴、保护地友好产品和产业发展、传统文旅绿色转型发展等领域发挥积极作用；它是坚定推动生态文明建设的行动力量，自然教育从业者深入一线向公众传播生态文明的理念，全方位展示生态建设的成果，矢志不渝地创造全社会协力行动的共识。

面向未来，自然教育将迎来更加美好的明天。中国自然教育的发展机遇与挑战并存。从专业和人才发展的角度看，目前行业尚未形成成熟的理论方法和专业体系，也还没有进入高等教育的学科序列，这对行业的人才培养和专业化发展带来一定的挑战；从制度和管理的角度看，自然教育还需要对行业发展的标准指南、资源投入、形式内容、管理评估等进行制度和方法上的规范及完善；从行业发展的方向和目标来看，自然教育应从最初追求数量和多元化的阶段，向追求个性化、专业化、精品化的方向转变；从自然教育的组织和实践形式来看，需要更开放的视角和创新的理念，让其成为自然保护地展现自身价值、倡导保护观念的平台和窗口，不仅要为受众提供直接的服务，还应为保护区的建设和发展吸引更多社会资源，通过“园内体验、园外服务”的方式推动保护地和周边区域协同发展。

（作者：雍 怡，系复旦规划院生态环境分院自然教育战略研究中心主任）

（项目团队：记者 赵斌艺、徐谭）

(责编：李依环、郝孟佳)

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