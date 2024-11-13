原标题：让大自然成为最好的课堂

老师向小学生普及有关西藏鱼类的知识。新华社发

在河北秦皇岛市鸽子窝公园，国家保护鸟类被放归自然时，市民纷纷拍照记录。新华社发

家长与孩子在内蒙古大青山国家级自然保护区徒步。新华社发

近年来，自然教育悄然兴起，以其独特的教育理念和价值，受到社会各界的广泛关注。自然教育强调在自然环境中进行学习，旨在培养孩子的环保意识、科学素养和社会责任感。

本期邀请四位自然教育从业者，分享他们亲历的故事和经验思考，探讨如何更好地推进自然教育社会化、专业化发展，激发公众对自然教育的热情与关注。

【一线讲述】

在认知雨林中乐享自然

讲述人：中国科学院西双版纳热带植物园环境教育中心副主任 刘光裕

西双版纳地处祖国西南，拥有我国面积最大的原始热带雨林，是我国乃至亚洲生物多样性最富集的区域之一。

1959年，植物学家蔡希陶率领一群“拓荒者”，披荆斩棘，在“瘴疠之地”创建中国科学院西双版纳热带植物园。历经60余载，这里已成为享誉全球的植物大本营以及集科学研究、物种保存和科普教育为一体的综合性植物园。

20世纪80年代，版纳植物园率先在全国提出“科普旅游”的概念，建设了奇花异卉园、百果园、民族植物园等园区，试图通过“风流”的跳舞草、“变酸为甜”的神秘果、“世界上最轻”的轻木、“剧毒”的箭毒木等一系列奇花异卉，激发公众对植物的兴趣，让人们认识雨林、保护雨林。

以科学的视角认知热带雨林，始终是版纳植物园的科普目标之一。早在1997年，版纳植物园就将科普教育纳入其核心使命，与科学研究和物种保存并重。近年来，为进一步专业化提升科普内涵，版纳植物园开始招收环境教育硕士，逐渐形成“以学术研究推动环境教育”的氛围，培养了一批批专业的自然教育人才。

中国自然教育的兴起，是东方自然传统文化和西方博物科学相融合的产物。孔子在2000多年前就提出“多识于鸟兽草木之名”的理念。近年来，随着城市化进程加快和电子产品的普及，青少年近视、肥胖和心理健康等问题成为社会关切。自然教育鼓励孩子们走出家门，到自然中去学习和探索，这正迎合了时代之需。

在自然教育的广阔天地里，不同年龄段的受众有着不同的需求。儿童需要在大自然中培养博物认知，青少年更侧重于自然探索与科学探究，成年人更注重风物、生活体验、传统文化与精神信仰的感悟，老年人则更关注身体健康、绿色生活。

为了满足公众对自然教育的多样化需求，我们精心打造了一套“雨林博物”自然教育体系，并实现了博物研学的常态化开展。一系列研学活动，将花的繁殖生物学转化为有趣又深刻的百花探秘，将虫、鸟、植物的科普转化为探寻式的趣味博物认知；夜间探寻和雨林穿越，让游客感受到探险的乐趣；我们还把傣族传统的雨林认知转化为傣族植物故事，增强人们对大自然的尊重和敬畏。

由于版纳地处偏远，我们充分利用网络、培训班、科普论坛等方式，培养更多博物爱好者。从专业人才、从业者、讲解员到公众，我们实现了自然教育人才的体系化发展和自然教育的多元化发展，也让更多人乐享自然，感受热带雨林的独特魅力。

“微专业”培养“新人才”

讲述人：北京林业大学生态旅游规划与管理系主任 王忠君

当下，很多自然保护地和城市公园利用丰富的生态资源和生物多样性，开发各种生态体验项目。自然教育成为其中最重要的产品，它帮助这些地方实现生态价值的转化，同时促进人与自然的和谐相处。

北京林业大学生态旅游系参与了自然公园规划、保护区生态旅游研究、国家公园社区建设等上百个生态旅游项目。在此过程中，我们深感自然教育的重要，于是开始研究怎么规划自然教育的路径，怎么设计自然教育的课程，怎么策划自然教育的场景，让这些保护地和城市绿地更好地发挥生态价值。

其实，自然教育并不是什么新鲜事物。早在20年前，保护地生态旅游的产品体系里就已经有了自然教育的身影，比如观鸟、观兽等自然观察活动，还有徒步、探险等生态体验项目。但那时，生态旅游业处于粗放式发展阶段，自然教育并没有得到足够的重视，往往只是生态度假和生态观光的副产品。

随着国家提出建立以国家公园为主体的自然保护地体系，特别是提出保护地要着力建设有中国特色的自然教育体系，自然教育才成为自然保护地生态服务功能实现的一种主要形式。不过，市场上的自然教育产品还存在着内容单一、形式平淡等一系列问题。例如，许多自然教育课程仍以自然体验为主，内容与过去的旅游产品类似，自然教育活动专业化不足。

现在国内的高等院校里，只有少数专业在研究生阶段设置了自然教育方向，自然教育还没有正式列入高等教育的人才培养体系。市场需求很大，人才供给又不足，鉴于这样的供需矛盾，北京林业大学今年率先在高校尝试以“微专业”形式进行自然教育专业化人才培养。

自然教育微专业开设后报名火爆。招生信息发布后不到一周，电话与邮件咨询量超过500人次，实际报名学生数达134人，大多数都是社会上从事自然教育实践的工作者。我们的一名学员，作为一家自然教育机构的创始人，困惑于目前自然教育活动组织缺乏系统性，推广过程也缺乏模式化规范化，希望通过学习为企业发展找到新路径。还有一名学员是高校教育工作者，希望通过自然教育微专业的学习拓展自己的教育视野和实践技能。

我们欣慰地看到自然教育深受大家喜爱，也坚定了培养更多专业化人才、打好行业发展基础的信心。只要我们不断努力和探索，中国的自然教育一定会越来越好。

为更多人打开自然之门

讲述人：国家林业和草原局管理干部学院助理研究员 任珍珍

在自然教育中，专业的导师至关重要。自然教育导师不仅是知识的传递者，更是引领孩子们树立生态文明意识、确立正确生态道德观念的引路人。

为引导广大青少年亲近自然、认识自然、热爱自然，2020年，全国关注森林活动组委会精心谋划并发起了“全国三亿青少年进森林研学教育活动”。自2022年起，我有幸加入自然教育导师培训项目工作，前后参与十二期培训，见证了近1000名自然教育导师的成长。从最初的迷茫不安，到如今的从容自信，这段旅程让我对自然教育导师培训实践有了深刻的领悟。

我们的培训形式丰富、内容全面，采用“线上+线下”“理论+实践”“课堂+户外”“学习+考核”相结合的学习模式。课程设置紧扣培训大纲，从森林研学项目组织架构、自然教育游戏设计、自然戏剧、森林研学教育场景化等多方面全面展开。

在实践教学中，我见证了学员们对自然的热爱与好奇。他们认真观察、积极讨论，在团队合作项目中相互帮助、共同进步。有一次，一位学员分享学习心得时，谈到对自然教育的新认识以及将其传播给更多孩子的决心，眼中闪烁着坚定的光芒。那一刻，我真切地感受到培训的意义与价值，看到自然教育所蕴含的凝聚力和正能量。

近年来，自然教育导师培训工作稳步推进，在实践中不断探索创新。为激励和引导自然教育导师人才建设，我们组织了两期自然教育导师技能竞赛，以赛促培、以赛促训，营造出学、练、干、比的良好氛围，推动自然教育人才队伍建设。例如2023年在湖北开展的自然教育精品课程评选认定活动，自然教育导师们纷纷设计精品课程参与评选，他们开展研学教育活动的热情与创造力让我们惊喜。

自然教育导师培训工作，不仅是一项专业工作，更是一份具有深远社会意义的事业。期待通过我们的努力，培养出一批批优秀的自然教育传播者。他们将成为连接自然与社会的桥梁，为更多人打开自然之门。

将自然教育融入孩子们的生活

讲述人：红树林基金会副秘书长、首席公众教育研究员 胡卉哲

这片郁郁葱葱的红树林，已经伴我走过了数载春秋。我和同事们始终坚信，社会化参与的自然保育模式，能够激发更多人热爱自然、保护自然。而自然教育，正是我们连接人与自然的桥梁，也是我们工作的重中之重。

我们的第一步，从深圳湾红树林湿地开始。这片湿地不仅是城市中的一片绿洲，更是我们开展自然教育的宝贵资源。要让自然教育深入人心，就必须让更多人亲身体验自然的魅力。于是，我们设计了一系列面向中小学生的自然教育活动，用“湿地自然保护地+环保公益机构+学校”的合作模式，将孩子们带到真实的湿地环境中，让他们亲手触摸、亲眼见证、亲身体验自然的奥秘。

记得有一次，我们组织了一场外来物种治理活动。在福田红树林生态公园南区，孩子们在工作人员的带领下，亲手清理外来入侵植物。当他们看到手中的劳动成果，那份成就感和自豪感溢于言表。那一刻，我深深地感受到，自然教育不仅仅是知识的传授，更是一种情感的连接，一种对自然的敬畏和爱护。

除了实地活动，我们还积极探索自然教育与学校教育的结合点。想让自然教育真正融入孩子们的生活，必须将其纳入正规教育体系。我们为此做了很多努力，例如联合多位教育专家，研发编写《走进海上森林：自然教育活动手册》。这本书不仅包含了五套经过实践检验的课程，还附上了完整的教具及工具手册，旨在帮助学校更好地开展湿地保护教育。当看到孩子们在课堂上兴奋地讨论着湿地生态，我知道，我们的努力正在开花结果。

在自然教育的道路上，我们积极探索创新，讲好中国生态保护故事。我们多次参与国际交流与合作，借鉴国际先进的自然教育理念和方法。在《湿地公约》第十四届缔约方大会上，我们不仅展示了团队的自然教育实践成果，还与世界各地的同仁共同探讨自然教育的未来发展方向。当福田红树林生态公园荣获全球首批“湿地教育中心星级奖”时，我为团队感到骄傲。

自然教育，如今已经在这片红树林生根发芽、茁壮成长，我们见证了孩子们对自然从陌生到热爱的过程。这一切都离不开每一位参与者的努力和付出，更离不开社会各界对自然教育的关注和支持。未来，我们将继续前行，在自然教育的道路上不断探索和创新。在这片红树林间，用爱和智慧，浇灌出更加美好的自然教育之花。

（项目团队：记者 赵斌艺、徐谭）

(责编：李依环、郝孟佳)