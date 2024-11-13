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聚焦教育质量 助力学生成长

2024年11月13日08:29 | 来源：光明日报
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原标题：聚焦教育质量 助力学生成长

今年以来，浙江大学提出“本科教育质量提升年”的工作部署，“教育质量提升大讨论”“学生满意度提升行动”如火如荼开展，一场场深入基层、紧扣教育实际的“大讨论”“大调研”“大整改”“大反馈”，为师生带来越来越多的新变化。

浙江大学党委书记任少波说，学校正积极构建以学生成长为中心的卓越教育体系，不断扎实学有所引、学有所专、学有所进、学有所乐、学有所助“五学”成长路径。

引领学生实践中创造

“希望学校能组织更多跨学科的学术交流活动。”在最近一次“校长有约”活动中，低年级学生代表说出了近期同学们关切的问题，他们热切期盼能尽早参与到科研实践中。

浙江大学校长杜江峰回复大家：“学校将不断推进人才选拔模式、课程建设、过程考核和基层教学组织等方面的改革创新，持续强化教育教学质量保障体系。”

从课程安排优化、文体活动设置到学校硬件设施改进等，浙江大学的学生都有机会与师长们坦诚交流，分享所思所想，为学校发展建言献策。

此外，浙江大学相继推出“青青计划”“启真问学”“一站式科研导航”等一系列科研创新平台，因材施教，在科研实践中不断激发学生的学术志趣，不断深化课堂内外的科教协同、产教融合培养资源，引领学生在实践中创造。

引导学生更有使命感

从心系家国的人文情怀，到探究高深学问的志趣，浙江大学致力于引导学生更有使命感。

日前，新一届研究生“五好”导学团队揭晓，他们是浙大“尊师爱生好”“教学相长好”“同学互助好”“文化传创好”“团队发展好”德育共同体的生动写照。

浙江大学能源工程学院樊建人教授团队致力于服务国家“双碳”目标，通过老中青三代教师传承式培养，培养团队成员爱祖国、爱科研、爱生活“三爱”情怀。

开展“永平奖教金”“三育人标兵”等教师荣誉表彰，打造“文化长廊”“最美研学空间”等师生交流场所……浙江大学营造和谐导学氛围，教学相长，学术与科研突破聚力而生。

随着人工智能热潮涌入校园，浙江大学及时推出《大学生人工智能素养红皮书》，将人工智能引入课堂，帮助学生了解人工智能、使用人工智能、创新人工智能。

走进“交互设计专题”课堂，学生们用生成式人工智能解锁《西湖十景图》的新玩法。“课程突破传统交互设计范畴，以中国传统绘画佳作为创作本体进行数字化艺术创作，探索生成式人工智能视阈下的中国传统绘画可视化研究。”浙江大艺术与考古学院“百人计划”研究员陈晓皎介绍，交叉课堂激发了创新创造的活力。

帮助学生高质量就业

心有所信，方能行远。浙江大学以学生成长为中心，将高质量出口导向贯穿育人全过程，全方位做好学生就业指导与服务。每年组织校内专场招聘600至800场，联动21000余家单位举行线上线下招聘活动，为毕业生持续提供高质量就业岗位。

同时，根据学生生涯发展和求职需求，浙江大学点线面结合，推出分众化、小班化、一对一的深度就业指导服务项目，社群化开展就业指导和信息推送工作。900余位生涯委员朋辈式陪伴，300余位生涯导师伴随式帮扶，指引学生缓解初探职场时的困惑和迷茫，迎接走向社会的第一步。

德智体美劳全面发展，离不开校园各处不断完备的空间硬件设施。主图书馆、古籍馆、方闻馆图书馆等各具文化特色的馆舍，阅览区、单人研习室、团队研讨间等日益完善的“数字化”“一体化”基础设施，浙江大学图书馆不断营造校园文化氛围，努力办成让师生更满意的图书馆。

（记者 陆 健 通讯员 查 蒙）

(责编：李依环、李昉)

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