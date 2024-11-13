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多措并举改善高校宿舍供给（人民时评）

吴 丹
2024年11月13日08:25 | 来源：人民网－人民日报
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广东印发实施方案，支持当地高校新建、重建、改造一批学生宿舍，鼓励通过购买、租赁等方式补充宿舍资源；山西在高校学生宿舍建设方案中提出，全力补齐现有学生宿舍缺口，动态调整匹配招生扩大需求……近期，多地出台针对性举措，缓解高校学生宿舍供需矛盾，引发社会关注。

对大学生群体来说，宿舍是在校期间的第二个“家”。提供干净、舒适、功能齐全的住宿条件，事关学生学习和生活质量，也是提升高校吸引力和竞争力的重要方面。

近年来，我国高校学生宿舍建设持续推进，学生住宿条件显著改善。空调、洗衣机、热水器、校园网等生活设施逐渐完善。一些具备条件的高校，还建有智能餐吧、学生活动室等场所，能为学生提供“一站式”生活服务。这是社会发展进步使然，更是用心改善育人环境的体现。

也要看到，今后一段时期，随着适龄人口规模扩大、高等教育毛入学率继续提高，在校大学生总量将持续增加，高校学生宿舍供需矛盾将更加凸显。

尤其是研究生阶段，床位不足已经成为困扰学生和学校的棘手问题。由于一些高校无法安排宿舍，部分专硕生不得不负担高昂的租房和生活费用，相关话题曾冲上热搜。加快补短板、强弱项，增加高校学生宿舍资源，是当务之急，也是长远发展所需。

高校宿舍的缺口，是由学生数量迅速增长以及研究生招生比例扩大的结构性变化所致。从2012年至2023年，我国高等教育在学规模由3325万人增至4763.19万人。与此同时，随着生活水平普遍提高，当代大学生对住宿条件的期待也不一样了。过去的“八人间”“六人间”，如今已无法完全满足学生对个人空间的需要。统筹考虑增加数量、提升质量两方面需求，推动宿舍功能从“居住”向“育人”转变，才能更好服务大学生学习成长。

高校宿舍从投入建设到后续使用，是一个长期过程，应分清轻重缓急，进行科学规划布局。就当前来说，扩充床位资源有一定紧迫性。但拉长周期看，我国高等教育学龄人口将经历快增、短平、陡降3个阶段。这意味着，高校学生宿舍建设，必须综合考虑多方面因素，系统谋划近中远期任务，以更好适应人口阶段性变化，实现动态平衡。

高校宿舍建设投入大，面临土地、资金等多方面限制，要积极创新模式，健全多元筹资机制，多渠道扩大学生宿舍资源，逐步形成与教育发展需求相适应的长效机制。今年1月，国家发展改革委、教育部等7部门联合印发的一份指导意见提出，引导高校通过新建、改扩建、修缮、装配化改造提升等多种方式，补齐高校学生宿舍短板。更好统筹校内外资源，大力探索灵活多样的运营管理体制机制，相信能把学生的住宿条件和经济负担保持在合理水平。

当代大学生生逢其时，成长环境较上一代大有改善。一些高校暂时出现宿舍不足的情况，是高等教育走向内涵式发展过程中的问题。立足当下、放眼长远，期待各地各部门齐心协力、多措并举，推动高校住宿条件持续改善，让广大学生在良好环境中舒展青春梦想、留下美好记忆。

《 人民日报 》（ 2024年11月13日 05 版）

(责编：李依环、李昉)

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