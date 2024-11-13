新华社三亚电 （记者赵颖全、严钰景）中欧科技合作“龙计划”2024年海洋遥感高级培训班日前在海南三亚开班。本期培训班汇聚了中欧海洋遥感领域的知名学者，国内优势科研院所及高校高水平学员，将通过知识传递和智慧碰撞，为海洋遥感领域培养更多优秀人才。

2024年“龙计划”海洋遥感高级培训班为期6天，邀请了海洋遥感领域中方8位及欧方4位科学家作为授课导师，并选拔55位海洋遥感方向的优秀青年学者参加培训。课程涵盖海表盐度、海洋水色、海表温度、海冰、星载雷达海洋遥感、人工智能海洋遥感等内容。此外，在培训期间，还将举办海报展览、参观访问等一系列学术活动，以多种形式展开教学。

据了解，中欧科技合作“龙计划”项目是由科技部与欧洲空间局自2004年启动的地球观测领域最大的合作研究计划。二十年来，随着“龙计划”项目的持续推进，中欧双方在遥感研究领域建立了良好的合作关系，取得了许多具有国际先进水平的研究成果。

在11日上午举办的开幕式上，近30位国内外遥感领域知名专家和近60位来自海洋遥感领域优势科研院所与高校的青年科研人员共同参加活动。

本次培训班由欧洲空间局与中国科学技术交流中心共同主办，由海南空天信息研究院与海南省航天技术创新中心联合承办。

(责编：李依环、李昉)