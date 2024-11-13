新华社阿拉木图电 （记者赵宇）中国西北工业大学（西工大）哈萨克斯坦分校近日举行2024年开学典礼，中哈双方师生代表和相关人士共百余人出席典礼。

西工大哈萨克斯坦分校位于哈萨克斯坦知名高校阿里·法拉比国立大学校园内。阿里·法拉比国立大学第一副校长杜伊谢诺夫在致辞中说，西北工业大学是中国知名高校，在航天、航空和航海领域教学与科研优势突出。今年在分校入学的学生，第一年在阿里·法拉比国立大学就读，第二年赴西工大深造，将深入学习材料科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术等重点学科，成绩合格者可同时获得两所高校的毕业证书。

中国驻阿拉木图总领事蒋薇说，西工大哈萨克斯坦分校的创立是中哈两国教育和科技领域密切合作的重要标志，为哈萨克斯坦大学生提供高质量教育，相信西工大分校的每一位学子将来不仅能实现个人职业理想，还能成为中哈友谊的使者。

学生代表巴皮耶娃说，感谢哈中两国的高效务实合作和对跨文化交流的有力支持，希望在今后的学习研究中取得更多成果，对第二学年赴华深造充满期待。

今年正值阿里·法拉比国立大学成立90周年。在开学典礼后，西工大哈萨克斯坦分校与阿里·法拉比国立大学联合艺术展正式开幕。艺术展分为“中国故事”“丝路西行”“天工格物”三个篇章，共展出70多件作品，集中展现交融共生的丝路多元文化和新时代中国的风貌。

西工大哈萨克斯坦分校于去年10月正式启用，首批入学14名研究生。目前分校入学研究生人数增至56人。

(责编：李依环、李昉)