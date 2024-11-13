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11月8日，第五届“用英语讲中国故事大会”在暨南大学启动。该活动面向国内高中、大学、来华留学生以及海外留学生，旨在搭建一个弘扬中华优秀文化、促进与世界交流的平台。大会以“中华文化，国际传播”为主题，通过中国故事这一载体，以朗诵、演讲、戏剧独白以及中华才艺等方式，展现中外青少年对中华文化的理解和热爱。

什么样的中国故事更能为世界理解和接受？青少年应当如何讲好中国故事？围绕这些话题，多位师生代表分享了自己的观点。

来自厦门大学的美籍教授、“用英语讲中国故事”形象大使潘维廉建议：要注意英语表达的准确性；善于使用肢体语言或道具来提升故事的吸引力；讲述个性化的故事；选择听众熟悉的故事主题来产生共鸣。潘维廉在中国生活了近40年，两次环游中国，一直观察和记录着中国的发展变化，讲述真实的中国故事。

暨南大学国际关系学院/华侨华人研究院在读博士生陈童用亲身经历，展现出新时代中国青年的家国情怀。陈童出生于1997年，与香港特区“同龄”。她在香港长大，从小便对内地充满了好奇，一路见证和享受着粤港澳大湾区发展带来的种种便利。2015年，陈童来到暨南大学求学，多次深入各地调研，亲身感受中国的快速发展。

作为广东高校香港学生联合会的秘书长，陈童发挥桥梁作用，积极整合资源，已帮助超过4000名香港学生找到实习就业机会。她表示，在构建人类命运共同体的大格局下，港澳青年应当发挥更大的作用，做中华文化的传播者、新时代中国故事的书写者。

暨南大学留学生、来自印尼的徒莲妮讲述了中国在印尼援建高铁的故事。两年前，怀着对中文和中华文化的热爱，徒莲妮来到中国留学。在广州学习期间，她切身体会到在共建“一带一路”倡议下中国与世界的紧密相连。去年，中国与印尼合作的雅万高铁开通运营，徒莲妮的家乡正式迈入了高铁时代。“这条高铁不仅连接了雅加达和万隆两地，也拉近了我和梦想的距离。”徒莲妮表示，作为一名来华留学生，广州的丰富文化和快速发展给了她无尽的动力，希望有一天能将这里的所学带回印尼，为两国的共同发展添砖加瓦。

“用英语讲中国故事大会”自2020年启动以来，共吸引110余万中外青少年报名参与，其中包括来自135个国家和地区的近万名来华留学生。该活动由中国国家创新与发展战略研究会、中国教育电视台、新航道国际教育集团联合主办。

(责编：李依环、李昉)