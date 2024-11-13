本报北京11月12日电 （记者黄超）教育部办公厅近日印发通知，部署做好“优师计划”（即中西部欠发达地区优秀教师定向培养计划）师范生就业工作，确保毕业后按协议到定向县中小学履约任教。未按规定履约的，按协议承担相应责任，违约记录归入人事档案，依法依规纳入社会信用体系。

为做好就业服务、强化履约激励，通知明确，各省级教育行政部门要会同机构编制部门，在核定的中小学教师编制总额内，提前安排、准确核查接收“优师计划”师范生编制计划，统筹本地区中小学教师岗位需求和各类定向培养计划，按照招生当年定向范围，做好“优师计划”毕业生履约任教招聘计划。与此同时，鼓励各地、中小学校切实制定教师引进的激励措施，完善待遇保障，支持“优师计划”师范生履约任教、终身从教。各地要落实乡村教师生活补助、艰苦边远地区津贴等政策，为“优师计划”师范生到农村任教提供办公场所、周转宿舍等必要的工作生活条件。

《 人民日报 》（ 2024年11月13日 07 版）

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