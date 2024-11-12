人民网北京11月12日电 为落实元首共识、深化教育交流合作，中意大学校长对话会9日在北京大学举行。山东大学党委书记任友群在接受人民网专访时表示，要健全完善国际化人才培养体系，进一步提高人才培养质量，助力教育强国建设。

任友群表示，山东大学大力实施国际化战略，不断扩大高水平教育对外开放，与意大利高校建立了广泛而深入的合作关系。他介绍，近年来，山大不断深化与帕多瓦大学、那不勒斯费德里科二世大学、罗马大学、米兰比可卡大学、米兰理工大学等意大利相关高校及科研机构的合作交流，并取得了积极成效。

“过去10年，山东大学共有200余名师生赴意大利进行联合培养、科学研究和学术交流。下一步，学校将启动一批中意文化教育高水平交流项目，促进两国优秀青年双向交流，增进彼此间的文化理解和认同。”任友群说。

任友群表示，教育对外开放是培养拔尖创新人才的必由途径，也是世界一流大学建设的重要路径。被问及实施教育对外开放的具体路径和关键所在，他认为，一是要拓宽全球视野，持续推动国际暑期学校项目，不断提升学生科研能力和创新素养；二是要创新培养模式，深化学科和专业交叉融合，形成“专业+课程+实践+贯通培养”四位一体培养体系；三是要加强国际化课程建设，与境外合作高校联合开设学术国际暑期学校，实现“跨境”与“在地”协同育人。

人工智能的快速发展、知识创新的加速推进和新兴技术的不断迭代，对高等教育的治理模式、人才培养模式等带来了新的挑战。任友群表示，用好人工智能赋能教育转型，已是我国开辟教育发展新赛道和塑造教育发展新优势的重要突破口。他认为，要通过更好地使用人工智能等新兴技术，不断推进教育数字化：一是积极探索教育教学新形态，推进数字技术与教育教学深度融合；二是积极探索科学研究新范式，运用数字技术搭建信息共享平台；三是积极探索现代大学治理新模式，将数字化思维、方法与技术融入学校各项工作中。

谈及中意教育合作交流的未来前景，任友群表示，山东大学将秉持“开放、合作、共赢”的诚意，与意大利高等教育界同仁携手并进，集中学科专长、依托智库力量、强化育人功能、发挥科研优势，进一步构建中意文明互鉴桥梁，努力将中意教育合作不断推向更高层次、更广领域，为构建人类命运共同体作出山大贡献。（孙竞、实习生田怡婷）

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