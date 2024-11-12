人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

中国高等教育学会外语教学研究分会2024年学术年会在重庆举办

2024年11月12日15:27 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京11月12日 （记者孙竞）日前，中国高等教育学会外语教学研究分会2024年学术年会在重庆举办。本次年会主题为“数智时代外语教育变革与创新”，来自全国近200所高校的400余位代表参加了本次年会。

北京外国语大学校长贾文键指出，当今世界正经历百年未有之大变局，建设教育强国的宏伟目标已经明确，外语教育发展将迎来新的机遇、担当新的使命。外语界同仁要凝心聚力、奋发进取，在深化文明交流互鉴、推动中华文化更好走向世界方面作出新的更大贡献。

重庆市委教育工委委员、市教委副主任蒋云芳表示，推动对外语教育发展，要敢于拥抱数字化，提升教师数字素养，助推智慧教育内涵式发展；应抢抓机遇，以数字技术、前沿理念赋能外语教育提质；要深化数字教育国际合作，努力开创外语教育国际合作交流新局面。

对于分会的发展，中国高等教育学会事业发展部主任白逸仙提出四点要求：第一，担当时代使命，提升围绕中心、服务大局的站位和能力；第二，突出核心本业，不断开辟外语教育的新范式和新路径；第三，完善联动机制，强化服务国家战略的组织化和协同化；第四，加强自身建设，彰显一流分支机构建设的示范性和带动性。

会议设置两场工作坊、七场特邀专题发言和七场论文宣读与点评，研讨内容聚焦数智化背景下新文科建设与外语类专业发展研究、数智时代外语教育学学科建设研究、数智时代外语测试与评价研究、数智时代外语写作教学实践与研究、大语言模型与外语教学研究等议题。

(责编：李昉、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部