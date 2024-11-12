人民网北京11月12日 （记者孙竞）日前，中国高等教育学会外语教学研究分会2024年学术年会在重庆举办。本次年会主题为“数智时代外语教育变革与创新”，来自全国近200所高校的400余位代表参加了本次年会。

北京外国语大学校长贾文键指出，当今世界正经历百年未有之大变局，建设教育强国的宏伟目标已经明确，外语教育发展将迎来新的机遇、担当新的使命。外语界同仁要凝心聚力、奋发进取，在深化文明交流互鉴、推动中华文化更好走向世界方面作出新的更大贡献。

重庆市委教育工委委员、市教委副主任蒋云芳表示，推动对外语教育发展，要敢于拥抱数字化，提升教师数字素养，助推智慧教育内涵式发展；应抢抓机遇，以数字技术、前沿理念赋能外语教育提质；要深化数字教育国际合作，努力开创外语教育国际合作交流新局面。

对于分会的发展，中国高等教育学会事业发展部主任白逸仙提出四点要求：第一，担当时代使命，提升围绕中心、服务大局的站位和能力；第二，突出核心本业，不断开辟外语教育的新范式和新路径；第三，完善联动机制，强化服务国家战略的组织化和协同化；第四，加强自身建设，彰显一流分支机构建设的示范性和带动性。

会议设置两场工作坊、七场特邀专题发言和七场论文宣读与点评，研讨内容聚焦数智化背景下新文科建设与外语类专业发展研究、数智时代外语教育学学科建设研究、数智时代外语测试与评价研究、数智时代外语写作教学实践与研究、大语言模型与外语教学研究等议题。

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