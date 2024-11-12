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诱导多能干细胞疗法修复患者角膜

2024年11月12日09:04 | 来源：科技日报
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原标题：诱导多能干细胞疗法修复患者角膜

日本大阪大学科学家首次利用人类诱导多能干细胞（iPS）转化而来的角膜组织，修复了4名角膜缘干细胞缺乏症（LSCD）患者的角膜。结果显示，其中3名患者视力得到显著改善，持续时间长达一年。研究团队计划开展更大规模的临床试验，以深入探究这一疗法的确切疗效。相关论文发表于最新一期《柳叶刀》杂志。

角膜的最外层（上皮）由角膜缘环内的干细胞储库维持。这些干细胞通过增殖，持续为角膜提供上皮细胞，维持其健康状态。当角膜缘干细胞耗尽时，人就会患上LSCD。随着病情恶化，疤痕组织会覆盖角膜，最终致人失明。

LSCD可能由眼睛创伤、自身免疫能力低下或遗传性疾病等引起，目前治疗方法有限，且疗效往往难以预测。

为攻克这一医学难题，大阪大学西田幸二团队另辟蹊径，使用iPS细胞来进行角膜移植。他们从健康捐赠者身上采集血细胞，将其重新编程为胚胎样状态，进而再将这些胚胎样细胞转化为角膜上皮细胞。

在2019年6月至2020年11月间，研究团队招募了两名女性和两名男性，年龄介于39—72岁之间，且双眼均患LSCD。在手术过程中，研究团队首先切除了患者一只眼睛角膜上覆盖的瘢痕组织层，随后在其上缝合人源iPS角膜上皮细胞，并为患者佩戴了柔性保护性隐形眼镜。

术后，研究团队开展了为期1年的随访，并额外进行了1年安全监测。结果显示，在1年随访期内，3名患者的视力情况持续稳定改善，1名患者视力情况出现轻微倒退。在移植手术两年后，所有患者均未出现严重副作用。移植物未形成肿瘤——有些iPS细胞会出现这一风险，且移植细胞也未显示出被受体免疫系统攻击的迹象。

尽管目前尚不清楚究竟是何种原因导致患者视力改善，研究团队提出了几种可能：移植细胞在受体的角膜中增殖；移植手术前去除疤痕组织，促进了角膜的恢复；或者移植引发受体自身细胞从眼睛其他区域迁移，从而使角膜重焕生机。

研究团队计划明年3月启动更大规模临床试验，以评估该疗法的效果。（记者刘霞）

(责编：李昉、孙竞)

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