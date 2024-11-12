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人体内非脑细胞也有学习和记忆能力

2024年11月12日09:04 | 来源：科技日报
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原标题：人体内非脑细胞也有学习和记忆能力

人们普遍认为，学习和记忆通常只与大脑和脑细胞有关。但美国纽约大学科学家发现，身体其他部位的细胞同样具备学习和记忆能力。这项研究为揭开记忆的神秘面纱提供了新视角，也有望为提升学习能力以及治疗记忆相关疾病开辟新途径。相关论文发表于最新一期《自然·通讯》杂志。

利用神经科学领域的“集中—间隔学习效应”，即间隔学习相较于集中学习更能加深记忆，研究人员对两种非脑细胞进行了不同模式的化学信号刺激，模拟了大脑神经接收神经递质的过程，并观察了非脑细胞对这些化学信号的反应。这两种非脑细胞一种来自神经组织，一种来自肾组织。

研究人员发现，为了回应信号刺激，这些非脑细胞开启了一个“记忆基因”。当脑细胞检测到信息模式，并重组其连接以形成记忆时，也会开启这一基因。为了更直观地监测这些非脑细胞的记忆和学习过程，研究人员对这些细胞进行了改造，使其产生一种能发光的蛋白质。这种蛋白质可指示记忆基因何时开启或关闭。

结果显示，非脑细胞能识别化学信号脉冲的重复模式。当脉冲以间隔方式发送时，它们开启“记忆基因”的效果比单次发送时更强，持续时间也更长，这与大脑神经元在学习过程中的“集中—间隔学习效应”异曲同工。

研究人员表示，这表明从间隔重复中学习的能力并非脑细胞独有，可能是所有细胞的基本特性。这一发现不仅为研究记忆开辟了新途径，或许还具有潜在的健康效益。科学家们有望在此基础上，研发出增强学习能力的好方法，以及治疗记忆问题的新疗法。

研究人员强调，未来人类需要像对待大脑一样对待自己的身体。例如，人们可利用胰腺对过去饮食模式的记忆，来保持健康的血糖水平；重视癌细胞对化疗模式的记忆等。（记者刘霞）

(责编：李昉、孙竞)

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