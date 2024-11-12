原标题：现代职业教育科教融汇专业委员会成立

11月9日—10日，“新产业 新职教 科教融汇工作推进会暨现代职业教育科教融汇专业委员会成立大会”在山东省济南市举行。来自全国各地的100余名职业院校、企业代表参加会议，共同探讨现代职业教育科教融汇的发展新路径。

在大会主旨报告环节，教育部职业教育发展中心副主任黄辉深入分析了党的二十届三中全会和全国教育大会对于职业教育职普融通、产教融合和科教融汇提出的具体任务和深刻内涵。

本次大会还举行了“百校千企”创新行动启动仪式。此次“百校千企”创新行动吸引了全国各大高职院校和头部企业的积极参与。该活动首批征集到技术人才需求项目79项，其中5个代表性项目在现场完成了签约。

山东商业职业技术学院、北京交通运输职业学院、无锡职业技术学院、济宁职业技术学院、广东工贸职业技术学院作为院校代表发言，并与到场的职业院校代表，围绕职业教育科教融汇进行了深入的经验交流。

11月10日，现代职业教育科教融汇专业委员会第一次全体会议在山东商业职业技术学院举行。现代职业教育科教融汇专业委员会主任单位、常州纺织服装职业技术学院党委书记吴访升在会上作了工作报告。

校企合作十佳典型案例发布；智慧交通协同创新联盟、低空经济与特种新材料协同创新联盟揭牌仪式举行；浪潮集团、库卡等4家企业在会议现场进行了校企科教标志性成果案例发布，展示了校企合作新模式、新场景……在本次专委会第一次会议上，一系列成果应运而生。

此外，为积极响应我国教育、科技、人才三位一体战略和创新驱动发展战略，此次专委会第一次会议还举行了百家职业院校入驻科技日报客户端“创新号”仪式，为职业院校培育人才提供更加便捷、高效的互通桥梁。

本次大会由现代职业教育科教融汇专业委员会主办，科技日报社、全国科技振兴城市经济研究会指导，山东省教育厅、山东省科技厅支持。（记者王延斌）

(责编：李昉、孙竞)