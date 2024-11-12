人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

“小叶子”在进博会茁壮成长

本报记者 曹玲娟
2024年11月12日08:28 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“进博会是中国与世界交流的国家级平台，也是中国青年与世界青年交流的重要平台。”6次参与进博会志愿服务的黄倩仪说，“进博会‘越办越好’，我们‘小叶子’大学生志愿者也在不断茁壮成长。”

　　第七届中国国际进口博览会期间，共有3488名进博会志愿者“小叶子”在现场引导咨询、展会注册管理、嘉宾联络接待、交易数据统计、信息化辅助等9大类165种岗位上提供志愿服务，向世界各地宾客展示新时代中国青年的风采。

　　来自土库曼斯坦的古巴哈在上海大学就读，说着一口流利的中文。去年看到有同学到进博会当志愿者，她特别羡慕，也想穿上红色的“小叶子”制服。“今年终于如愿走进‘四叶草’国家会展中心，在这里，我感受到了进博会的巨大魅力。我很珍惜进博会带来的跨文化交流的实践机会。”古巴哈开心地说。

　　从印度洋岛国科摩罗到上海留学的纳米说，自己报名进博会志愿者前就下定决心，要默默奉献、不怕辛苦，要有责任感、顾全大局，“我要用自己的志愿服务，向来自世界各地的宾客展示中国的友好和开放。”

　　7年来，累计3.4万余名“小叶子”在进博会上提供高水平志愿服务。“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，在一批批“小叶子”身上传承发扬。

　　“冰箱贴在哪个展柜？”“盲盒生肖可以自己选吗？”宣传进博文化的国展文创馆大受欢迎，黄倩仪微笑着回答各类提问。在上海工程技术大学读研三的她说，这是自己最后一次以“小叶子”的身份来到“四叶草”，“有收获，也有不舍。我见到了那么多新产品新技术，也认识了那么多朋友。进博会就是我们‘小叶子’的‘国际朋友圈’。”

　　上海外国语大学的许婧怡，曾参加2024年巴黎奥运会的志愿服务。她说，当有人得知她来自上海后，还主动聊起了进博会，那个时候自己就想要成为一名“小叶子”。现在她实现了心愿，来到进博会国家展展台开展志愿服务。她自豪地说：“进博会不仅是展示创新产品、尖端科技的大舞台，也是不同国家、不同文化沟通交流的大平台。”

　　本届进博会，还有69名港澳台青年参与进博会志愿服务。他们当中，首次参加的占30%，来自28所海内外院校。

　　香港大学学生麦健林有着丰富的志愿服务经验，但首次成为国家级展会的志愿者仍让他非常激动。在他看来，参与进博会，能更真切地了解国家对外开放的巨大成就和国际影响。“今年是澳门回归祖国25周年，参加进博会志愿服务，让我深深感受到国家的繁荣与发展。”就读于对外经济贸易大学的澳门青年梁惠珍说，“我们‘小叶子’来自不同地方，但都有一个共同的目标——为进博会贡献青春力量、展示中国风采。”

　　《 人民日报 》（ 2024年11月12日 06 版）

(责编：孙竞、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部