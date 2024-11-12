本报记者 曹玲娟

“进博会是中国与世界交流的国家级平台，也是中国青年与世界青年交流的重要平台。”6次参与进博会志愿服务的黄倩仪说，“进博会‘越办越好’，我们‘小叶子’大学生志愿者也在不断茁壮成长。”

第七届中国国际进口博览会期间，共有3488名进博会志愿者“小叶子”在现场引导咨询、展会注册管理、嘉宾联络接待、交易数据统计、信息化辅助等9大类165种岗位上提供志愿服务，向世界各地宾客展示新时代中国青年的风采。

来自土库曼斯坦的古巴哈在上海大学就读，说着一口流利的中文。去年看到有同学到进博会当志愿者，她特别羡慕，也想穿上红色的“小叶子”制服。“今年终于如愿走进‘四叶草’国家会展中心，在这里，我感受到了进博会的巨大魅力。我很珍惜进博会带来的跨文化交流的实践机会。”古巴哈开心地说。

从印度洋岛国科摩罗到上海留学的纳米说，自己报名进博会志愿者前就下定决心，要默默奉献、不怕辛苦，要有责任感、顾全大局，“我要用自己的志愿服务，向来自世界各地的宾客展示中国的友好和开放。”

7年来，累计3.4万余名“小叶子”在进博会上提供高水平志愿服务。“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，在一批批“小叶子”身上传承发扬。

“冰箱贴在哪个展柜？”“盲盒生肖可以自己选吗？”宣传进博文化的国展文创馆大受欢迎，黄倩仪微笑着回答各类提问。在上海工程技术大学读研三的她说，这是自己最后一次以“小叶子”的身份来到“四叶草”，“有收获，也有不舍。我见到了那么多新产品新技术，也认识了那么多朋友。进博会就是我们‘小叶子’的‘国际朋友圈’。”

上海外国语大学的许婧怡，曾参加2024年巴黎奥运会的志愿服务。她说，当有人得知她来自上海后，还主动聊起了进博会，那个时候自己就想要成为一名“小叶子”。现在她实现了心愿，来到进博会国家展展台开展志愿服务。她自豪地说：“进博会不仅是展示创新产品、尖端科技的大舞台，也是不同国家、不同文化沟通交流的大平台。”

本届进博会，还有69名港澳台青年参与进博会志愿服务。他们当中，首次参加的占30%，来自28所海内外院校。

香港大学学生麦健林有着丰富的志愿服务经验，但首次成为国家级展会的志愿者仍让他非常激动。在他看来，参与进博会，能更真切地了解国家对外开放的巨大成就和国际影响。“今年是澳门回归祖国25周年，参加进博会志愿服务，让我深深感受到国家的繁荣与发展。”就读于对外经济贸易大学的澳门青年梁惠珍说，“我们‘小叶子’来自不同地方，但都有一个共同的目标——为进博会贡献青春力量、展示中国风采。”

《 人民日报 》（ 2024年11月12日 06 版）

(责编：孙竞、李昉)