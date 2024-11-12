原标题：以教育家精神厚植师范教育底色

“同学们，当你们在高考志愿上填写师范专业时，当你们接到师范院校的录取通知书时，我相信，在你们的内心一定对教师职业充满了期待！”日前，江苏省盐城师范学院2024级乡村定向师范生思政大课上，该校党委书记戴斌荣以《弘扬教育家精神，争做未来“大先生”》为题的演讲，引起了新生们的共鸣。

心怀“国之大者”，涵养教育情怀。“教育家精神”主题大讨论在盐城师范学院各个师范专业中热烈展开。全国模范教师、响水县中学教师刘启应母校邀请，与数学与统计学院2024级新生分享了自己从教30年来深耕三尺讲台、矢志培养人才的成长历程和教学经验，使师范生们真切感受到教育的力量和价值。学校还通过组织专题讲座、主题班会、观看影片等形式，引导师范生深刻理解教育家精神的核心要义。

在一次次的思想碰撞中，师范生们的教育情怀日益深厚。马克思主义学院定向师范生俞乐在观后感中写道：“他们是时代的楷模，是我们学习的榜样。”

事成于思，行胜于言。盐城师范学院党委副书记、校长张宏如认为，要培养未来的人民教师，不仅要让师范生拥有深厚的教育情怀，还要锤炼扎实的学识，提升教育教学能力。

为了提高师范生的实践能力，该校在600多所中小学、幼儿园建立了见习实习基地，见习、实习覆盖师范生培养全过程。师范生走进中小学课堂，观摩、感知教学名师的教学方法和教学理念。在实习期间，师范生深入课堂，跟随指导教师听课、备课、上课，参与班级管理和教研活动。自2009年起，学校组织了30批1676名师范生赴新疆哈密、伊犁等地中小学幼儿园顶岗实习支教。师范生们将所学的理论知识与实践相结合，积累了教学经验，提高了教育教学能力，努力加快从学生到教师身份的转换。

没有爱就没有教育。盐城师范学院始终将师德师风建设作为师范生培养的重要内容，引导师范生坚守教育初心，培养他们热爱教育事业、关心学生全面发展的理念和能力。参观全国优秀教师王强先进事迹展览室是盐城师范学院师范生入学教育和进行师范生宣誓的第一课。开展“为好老师点赞”、“师德关键词”调研和“三育人”先进个人、高尚师德奖教金评选等活动；捐资百万资助贫困生的老教师包斌、陆一军夫妇，坚持为学生煮“立夏蛋”的宿管阿姨吴文燕等一批深受学生喜爱的“好老师”，均成为学校在师范生中开展师德教育的生动教材。

师德师风在传承。马克思主义学院学生接力29年开展“一元微捐”资助响水县运河中学贫困生，数学与统计学院学生坚持39年走进盐城市看守所“赠书寄语”帮教未成年人，外国语学院学生志愿者持续十年组织留守儿童课堂……师范生用自己所学，传递“爱”的温度，践行“爱的教育”，为教育事业贡献青春力量。

“师范院校要落实立德树人根本任务，就必须将教育家精神融入师范生教育全过程。”戴斌荣强调，该校将进一步发挥师范院校作为教育工作的“母机”作用，坚持把教育家精神作为开展师德教育的重要标准，坚持“两代师表”一起抓，为国家培养更多更好的人民教师。

（记者 苏 雁 通讯员 孙 聪 李荣庆）

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