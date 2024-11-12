人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

中山大学围绕立德树人根本任务，加快建设中国特色、世界一流高校

立足大湾区 再创新辉煌

本报记者 胡 健 程远州
2024年11月12日06:08 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　南海之滨，珠江之畔，中山大学今年11月迎来建校100周年。

　　百年来，中山大学秉持振兴中华、建设中国的办学宗旨，与国家和民族同心同向同行，深度参与国家革命、建设、改革进程，发展成为学科齐备的综合性大学。

　　新时代新征程，中山大学扎根粤港澳大湾区，围绕立德树人根本任务，主动服务国家战略，加快建设中国特色、世界一流大学，力争为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。

　　育学子，立志做大事

　　“要立志做大事，不要立志做大官”，中山大学师生始终践行这一理念，在报效祖国、服务人民的过程中实现人生价值。

　　“一个中国人，他的事业必须在祖国生根。”这是中山大学教授陈心陶生前说过的话。20世纪50年代，面对肆虐的血吸虫病，他走遍广东各个疫区，助力广东率先基本消灭血吸虫病。如今，“陈心陶精神教育基地”已成为中山大学师德师风和学生思想政治教育实践基地，引导后来者立报国强国大志向、做挺膺担当奋斗者。

　　20余年来，中山大学医科的医疗专家们，多批次“组团式”将优质医疗资源送到新疆、西藏。

　　在西藏自治区日喀则市仲巴县，几个藏族孩子出生时，都是由中山大学孙逸仙纪念医院援藏医生刘颖琳主刀剖宫产手术。2016年7月3日，援藏工作第一周，她即完成了仲巴县历史上第一台剖宫产手术。如今，她已为当地培养出一支“技术硬、带不走”的医疗队伍。

　　1928年，完成我国首次对西沙群岛的实地科学考察；1981年，建成我国第一座两吨的室温引力波探测天线系统；1999年起，陆续选派26届共381名学子分赴青海、西藏、云南等地开展支教……翻开中山大学百年校史，一个个“立大志、做大事”的故事，被编入学校“大思政”教材，激励着一代又一代青年学子将青春挥洒在祖国最需要的地方。

　　思政课和专业教育相结合，让学生在学思践悟中受教育、长才干。

　　驻村帮扶5年，中山大学旅游管理学院博士杨兵，将毕业论文写在了云南省元阳县阿者科村。从2018年开始，他的导师保继刚探索实施“阿者科计划”，一批批学生来到山村，为当地蹚出了一条遗产保护、文化传承和旅游开发协调发展的路子。

　　“我深刻感受到当一名党和人民需要的真博士、真专家的价值。”杨兵感慨。

　　做学问，服务国家战略

　　“新的南美白对虾虾苗已经‘游’出国，技术输出到共建‘一带一路’国家。”中山大学生命科学学院教授何建国深耕海洋牧场，钻研南美白对虾养殖，创新的生态防控技术将对虾白斑综合征的发病率从50%降至2%以下，与企业联合培育出2个抗病毒和抗细菌病新品种……

　　今年5月，中山大学成立广东省现代化海洋牧场创新示范基地，组织10个学科、20个学院支撑广东省海洋牧场建设。

　　面向服务国家重大战略，持续规划建设新学科、新院系。“我们根据粤港澳大湾区产业科技创新需求创办新工科，围绕服务人民生命健康创办新医科，瞄准粮食安全创办新农科，服务海洋强国战略组建大海洋学科群。”中山大学校长、中国科学院院士高松说，中山大学已经形成文理医工农艺综合发展的学科格局。

　　中山大学肿瘤防治中心研究员曾木圣在鼻咽癌防治领域深耕30多年，带领团队建立起一套准确预测鼻咽癌临床预后的模型，研究成果EB病毒致癌分子机制与靶向干预获得2023年度国家自然科学奖二等奖。“通过与企业合作，我们研发鼻咽癌预防性疫苗并实现了转化，目前正进行临床验证。”曾木圣说。

　　二氧化碳人工合成可降解塑料、眼科手术机器人、鳜传染性脾肾坏死病疫苗……随着新学科发展，越来越多科技成果转化为现实生产力。

　　探索企业出题、高校“揭榜挂帅”的科研新范式。近年来，中山大学与广汽、华为等龙头企业合作，共建50个校企联合研究平台。“十四五”以来，中山大学年度科技合作企业已有1150家，年均签约16项千万元级校企科技合作项目。2023年，学校转化专利500余件，是“十三五”期间年均数量的近10倍。

　　办学校，建设世界一流

　　一个新发现，让中山大学青年科学家王猛成为全球超导研究领域的焦点。

　　2023年7月，王猛团队在《自然》杂志刊文，宣布发现液氮温区镍氧化物超导体，这是中国科学家在全球率先发现的全新高温超导体系。“是中山大学和中国散裂中子源合作建设的高能非弹性中子散射谱仪，让我们有了开展高温超导机理研究的条件。”王猛说。

　　中山大学加强综合性、基础性、交叉性学科平台建设，以重大科技设施集群为载体开展“产教研协同式”培养，厚植拔尖创新人才生长土壤。

　　——向海洋进军。今年夏天，30余名来自多所高校的科考队员搭乘“中山大学极地”号破冰船抵达北冰洋中央区，开展中国高校自主组织的首次北冰洋科考活动。“中山大学设计打造的‘中山大学’号海洋综合科考实习船、‘珠海云’号智能型无人系统母船等海洋科考利器，助力祖国向海图强。”中山大学科学研究院院长程晓说。

　　——向太空探索。在位于珠海市凤凰山顶的中山大学天琴激光测距台站，中国自主开展的空间引力波探测“天琴计划”正有序开展。中国科学院院士、中山大学天琴中心主任罗俊介绍：“‘天琴二号’技术试验卫星正在研制中，预计2026年升空。”

　　——向AI前沿突破。在由中山大学运营管理的国家超算广州中心，新一代国产超级计算系统“天河星逸”飞速运转。“我们在粤港澳大湾区建设了15个分中心，并成立粤港澳超算联盟。目前，国家超算广州中心已成为全球系统利用率最高、用户数量最多、应用领域最广的超算中心之一。”国家超算广州中心主任卢宇彤说。

　　…………

　　目前，中山大学共建设了42个国家级科研创新平台和260个省部级平台，自主设置9个二级交叉学科和一批跨学科课程模块，与43个国家和地区的290所高校和机构建立正式校级合作关系。

　　在人文社科领域，中山大学聚焦建构中国自主知识体系，建设一批高水平研究团队，主动对接国家重大战略，积极建设粤港澳发展研究院等智库平台；助力文化强国建设，主持或参与多项国家文化工程，在历史人类学、中国古代文体学、心性现象学等领域成果斐然。

　　“中山大学将努力在建设中国特色、世界一流大学新征程上走在前列，为实现教育强国战略目标贡献更多力量。”中山大学党委书记朱孔军说。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月12日 01 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部