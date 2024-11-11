人民网北京11月11日电 （记者李依环）作为第22届中国国际人才交流大会的系列活动，“技术进步、组织变革与劳动力市场趋势”人才交流活动近日在上海举办。本次活动由首都经济贸易大学主办，来自中外的数十位专家、学者围绕推动全球劳动经济领域相关研究的发展、探索劳动与民生发展的新路径等话题展开交流。

首都经济贸易大学党委常委、副校长陈彦斌表示，当前，新一轮科技革命和产业变革正在重塑全球经济结构，数字经济作为世界科技革命和产业变革的核心引擎，日益融入经济社会发展的各领域、全过程。希望通过本次研讨，各位专家、学者碰撞思想聚合力、互学互鉴共提升，以探索和揭示技术进步推动企业组织形态变革所带来的问题与挑战，为健全劳动力市场优化配置提供创新思路。

两场主题报告环节分别由首经贸劳动经济学院党委书记何勤、副院长苗仁涛主持。来自日本佐贺大学、美国布朗大学、爱尔兰都柏林城市大学、美国康奈尔大学、澳大利亚墨尔本大学、法国里昂商学院、德国法兰克福社会研究所等院校专家，围绕劳动力市场的新趋势及应对策略、技术进步如何影响人才管理方式等话题进行分享。

据悉，第22届中国国际人才交流大会期间，首都经济贸易大学还举办了“金融科技、数字经济和大数据应用前沿”人才交流活动。该校党委常委、副校长尹志超介绍，本次活动旨在探讨交流经济领域最新趋势、创新和未来的挑战。首经贸愿与广大专家、学者一道，为推动全球金融科技发展、金融数字化转型以及大数据技术的广泛应用贡献应有之力。

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