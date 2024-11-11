人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

聚焦劳动经济发展 首经贸举办系列人才交流活动

2024年11月11日15:06 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京11月11日电 （记者李依环）作为第22届中国国际人才交流大会的系列活动，“技术进步、组织变革与劳动力市场趋势”人才交流活动近日在上海举办。本次活动由首都经济贸易大学主办，来自中外的数十位专家、学者围绕推动全球劳动经济领域相关研究的发展、探索劳动与民生发展的新路径等话题展开交流。

首都经济贸易大学党委常委、副校长陈彦斌表示，当前，新一轮科技革命和产业变革正在重塑全球经济结构，数字经济作为世界科技革命和产业变革的核心引擎，日益融入经济社会发展的各领域、全过程。希望通过本次研讨，各位专家、学者碰撞思想聚合力、互学互鉴共提升，以探索和揭示技术进步推动企业组织形态变革所带来的问题与挑战，为健全劳动力市场优化配置提供创新思路。

两场主题报告环节分别由首经贸劳动经济学院党委书记何勤、副院长苗仁涛主持。来自日本佐贺大学、美国布朗大学、爱尔兰都柏林城市大学、美国康奈尔大学、澳大利亚墨尔本大学、法国里昂商学院、德国法兰克福社会研究所等院校专家，围绕劳动力市场的新趋势及应对策略、技术进步如何影响人才管理方式等话题进行分享。

据悉，第22届中国国际人才交流大会期间，首都经济贸易大学还举办了“金融科技、数字经济和大数据应用前沿”人才交流活动。该校党委常委、副校长尹志超介绍，本次活动旨在探讨交流经济领域最新趋势、创新和未来的挑战。首经贸愿与广大专家、学者一道，为推动全球金融科技发展、金融数字化转型以及大数据技术的广泛应用贡献应有之力。

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部