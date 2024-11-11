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首都高校化学学生党支部共建联盟成立

2024年11月11日14:50 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月11日电 （记者郝孟佳）近日，首都高校化学学生党支部共建联盟成立大会暨首届研究生学术年会在京举办。会上，“首都高校化学学生党支部共建联盟”揭牌。

中国人民大学党委副书记青格勒图指出，成立联盟就是要以高质量党建引领学科发展方向、汇聚学科发展力量、凸显学科发展特色、构筑学科发展高地。他希望，各高校通过党建联盟的大平台，以学生联建为先导，以教工党建为补充，以院系共建为目标，实现党建工作与科技发展“双创新”、优秀党员与骨干人才“双培养”，培养政治素质过硬与科技成果突出“双模范”，为走好建设中国特色、世界一流大学新路和化学学科建设贡献力量。

北京理工大学化学与化工学院党委副书记王一飞表示，北京理工大学将有效利用各校优势红色资源，鼓励学生党支部联学、共建、联动、共赢，推动高层次、跨校际、全学段的人才培养模式，积极推动骨干教师和优秀中青年教师校际合作和项目孵育，加强学科边际融合和原始创新能力提升，促进学科资源共建共享和世界一流化学学科建设。

中国人民大学化学与生命资源学院博士研究生尹永跃作为学生党员代表发言。他表示，联盟的成立就是要发挥党建全方位的引领作用，将投身时代，在思想淬炼中拔节孕穗，感受红色基因“烟火气”；不断挑战前沿，在创新突破中勇立潮头，在科技无人区灌溉“属于自己的树”；坚持锚定人民，在挺膺担当中敢想敢为，为化学学科学生党建探索更多样板新路。

据了解，本次论坛由中国人民大学化学与生命资源学院主办，与会嘉宾围绕“化学前沿中的青年探索”的主题进行了深入探讨。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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