新华网北京11月11日电 今日，教育部举办新闻发布会，解读了《中华人民共和国学前教育法》并介绍教育系统学习宣传贯彻落实法律有关情况。

学前教育法分为总则、学前儿童、幼儿园、教职工、保育教育、投入保障、监督管理、法律责任、附则等9章，共85条。

教育部政策法规司司长张文斌表示，学前教育法凸显儿童中心，规定学前儿童享有生命安全和身心健康、得到尊重和保护照料、依法平等接受学前教育等权利，强调要尊重学前儿童人格尊严，倾听了解学前儿童的意见，鼓励引导学前儿童参与家庭、社会和文化生活。保障教育权利，规定地方各级人民政府应当采取措施，推动适龄儿童在其父母或者其他监护人的工作或者居住的地区方便就近接受学前教育；学前儿童入园，不得组织任何形式的考试或者测试。普惠性幼儿园应当接收能够适应幼儿园生活的残疾儿童入园。规范保教活动，强调坚持保育和教育相结合的原则，科学实施保育和教育活动,不得教授小学阶段的课程内容；建立科学合理的一日生活制度，做好卫生保健管理等工作。

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