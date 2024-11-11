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李威：在纳米“战场”冲锋陷阵

2024年11月11日08:41 | 来源：科技日报
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原标题：李威：在纳米“战场”冲锋陷阵

李威（右一）带领青年科研人员做实验。 田健敏摄

李威（右一）带领青年科研人员做实验。 田健敏摄

1纳米等于0.000001毫米。在肉眼看不见的纳米“战场”，海军军医大学某中心纳米医学研究室主任、研究员李威十余年冲锋陷阵，研发出一系列军事纳米医学创新技术。

前不久，李威的英文专著《纳米物理药剂学》出版。中国工程院院士侯惠民评价，这是国际纳米物理药剂领域首部英文专著，为促进高端制剂临床转化和中试质控提供了重要的理论支撑。

“挑最重的担子，啃最难啃的骨头”

理工科出身的李威，一直对纳米技术等先进材料技术有浓厚兴趣。20世纪90年代末，他先后在中国科学院大学攻读无机化学硕士学位、在香港中文大学攻读高分子物理学博士学位，而后在香港理工大学从事应用生物学博士后研究。

当时，李威发现，许多发达国家已应用纳米技术，但相关研究在我国尚处起步阶段。他想在国内从事相关研究工作，将科研重心转到这一领域。为了学习纳米技术，他决定继续深造。

2010年，李威学成后接到数家研究所和高校抛来的“橄榄枝”。这时，李威的导师、中国科学院院士吴奇拿出一份推荐函，告诉他海军军医大学希望引进一名纳米医学专家。

出生于安徽潜山革命老区的李威，一直心怀参军报国梦。彼时已36岁的他，本以为此生与军营无缘，没想到机会就摆在面前。“我要到军校工作，为部队服务。”他说。2010年秋天，李威加入了人民军队，成为一名文职人员。

当时，李威所在单位的纳米研究设备比较匮乏。他便带领团队筹建全军唯一的纳米技术应用平台，每天工作至深夜，常常住在实验室。“‘从0到1’的工作是最难的。我们要挑最重的担子，啃最难啃的骨头。”李威说。

两年后，李威牵头建起国内领先的军事纳米研究平台。2013年，实验室急需更新仪器设备，李威主动放弃成果转让费中奖励给他个人的部分，将其全部投入实验室建设。

“想干成一项事业，需耐得住寂寞”

完成实验室建设后，李威带领团队成员日复一日“泡”在数以千计的试剂样本堆里，推算一个又一个复杂的物理公式。“如果我们在基础理论方面有所突破，就可以推进纳米技术在军事领域的应用。”李威说。

此后8年，李威一门心思做基础研究。“想干成一项事业，需耐得住寂寞。”李威和团队成员经常用这句话互相鼓劲。

旁人都劝李威研发产品，但他却醉心研究纳米技术背后的科学原理。“没有基础理论突破，很难有技术突破。”李威说。

经过8年攻关，李威团队破解了纳米技术的7大关键参数，推导出8个纳米产品定制技术公式。在此基础上，他们自主研发出5套工艺设备，其中动态血流条件下纳米性能研究设备达到世界领先水平。

2020年，李威团队的原创成果在国际期刊《纳米医学》杂志上发表。一位国际著名纳米医学专家对此评价：“这位年轻人打开了决定纳米体系定制理论的‘黑匣子’。”

“成果转为实际应用，让我有成就感”

2021年秋天，李威发现，某潜艇支队部分战士皮肤病反复发作。原因是在潜艇密闭环境中，菌群容易产生耐药性。

于是，李威运用纳米技术，改变抗菌药的分子成分，让药品可以长期作用于患处。他还研制出适用于潜艇等特殊环境的纳米免洗抗菌湿巾和护肤霜，深受官兵欢迎。

此后，李威将目光投向海洋生物污染防治，运用纳米技术为舰艇“减负”。

长期附着在舰艇底部的海洋生物，不仅会腐蚀船体，还影响其航行速度。发现这一问题后，李威带领团队利用纳米技术，研制出一款基于舰艇的纳米生物仿真涂料。为了验证涂料的使用效果，李威联系了一家沿海渔船修理厂，跑到厂房给渔船刷涂料，并记录渔船下海后船体各项参数。

科研创新的“小溪”，一点一滴汇入强军兴军的“大潮”。可应用于舰艇外体的纳米生物仿真涂料、耐高温高寒的防海水纳米药剂、舰艇通风系统抗菌涂层……李威一项项倾注心血的科技成果，被应用到部队一线。他说：“成果转为实际应用，让我有成就感。”

近年来，李威被评为“海军转型精英”先进个人，当选为海军党代会代表。身着“孔雀蓝”的他，正在军事科研赛道上加速冲刺。（王泽锋 本报记者 张 强）

(责编：郝孟佳、李依环)

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