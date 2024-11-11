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安徽力争4年培育超30万数字经济专技人才

2024年11月11日08:41 | 来源：科技日报
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原标题：安徽力争4年 培育超30万数字经济专技人才

安徽省人力资源和社会保障厅会同安徽省委组织部等部门日前印发《安徽省数字经济人才培育方案（2024—2027年）》（以下简称《方案》），提出力争用4年时间培育数字经济专业技术人才30万人以上，数字技能人才20万人以上，推动“安徽制造”向“安徽智造”转变。

根据《方案》，安徽省将围绕数字产品制造业、数字技术应用业、数字产品服务业等数字经济产业，特别是人工智能、软件和信息服务、量子信息、空天信息等安徽省数字经济重点发展领域，加强急需紧缺人才有效供给，激发数字经济人才创新创造活力。

《方案》提出，安徽省将实施数字经济人才培育工程。鼓励相关培训机构按照要求，开展多种形式培训。到2027年，支持企业和职业院校联合建设5个左右省级数字高技能人才专项实训基地，培育10个左右由数字技能领军人才领办的省级技能大师工作室。

《方案》明确，将完善数字经济相关专业科研人才到企业创业创新的办法，鼓励科研人员离岗创业。鼓励数字经济企业利用重点实验室或自有研发机构，开展数字技术训练营，发掘和培养数字领军人才。

《方案》提出，将逐步构建数字经济职称专业体系。突出数字企业用人主体地位，授予龙头、链主企业人才职称自主评审权。（记者洪敬谱）

(责编：郝孟佳、李依环)

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