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山西部署13项任务壮大高技能人才队伍

2024年11月11日08:40 | 来源：科技日报
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原标题：山西部署13项任务 壮大高技能人才队伍

在山西博物院文物保护研究部青铜修复室，文物修复师为青铜器进行超声波除锈。新华社记者 杨晨光摄

在山西博物院文物保护研究部青铜修复室，文物修复师为青铜器进行超声波除锈。新华社记者 杨晨光摄

记者11月8日从山西省人民政府获悉，《关于加强新时代高技能人才队伍建设的行动计划》（以下简称《行动计划》）日前发布。

《行动计划》部署13项任务，涵盖高技能人才培养、使用、评价、激励等，推动技能人才规模持续壮大、素质大幅提高。

《行动计划》明确，到2024年底，山西省技能人才占就业人员比例要达到33.5%以上，高技能人才占技能人才比例要达到31.5%。到“十四五”末，力争技能人才占就业人员比例达到35%，高技能人才占技能人才比例达到1/3。

《行动计划》提出，山西省将健全社会各方参与的高技能人才培养体系，构建以行业企业为主体、职业学校为基础、政府推动与社会支持相结合的培养模式。深化产业工人队伍建设改革，推进工匠学院体系建设，实施工匠人才培育工程，建设一流产业技术工人队伍。实施乡村工匠培育计划，挖掘一批传统工艺和乡村手工业者，遴选乡村工匠名师、大师，打造乡村工匠品牌。

《行动计划》明确，山西省将推动企业设立技能津贴、班组长津贴、带徒津贴，拓展以“五小”竞赛为抓手的群众性经济技术创新活动。（记者韩荣）

(责编：郝孟佳、李依环)

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