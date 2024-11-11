原标题：甘肃：“人才赋能”工程引来众多“金凤凰”

31岁的靳树宇是中国地质大学的博士毕业生。求学期间，他十分关心家乡甘肃的地质灾害防治工作。2024年，他通过甘肃省委组织部组织的“职播陇原·人才赋能”直播引才活动，进入甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所工作。

“能回到家乡，又能学以致用，这再好不过了。”靳树宇说。

在甘肃，像靳树宇这样通过“人才赋能”工程回到家乡工作的人才还有很多。

为加快建设西部地区重要人才中心和创新高地，甘肃省大力实施“人才赋能”工程，持续深化人才发展体制机制改革，吸引了大批高层次人才。

制定配套政策

近年来，甘肃省相关部门为“人才赋能”工程配套制定了《关于支持新型工业化人才队伍发展壮大的若干措施》《甘肃省高端人才引进扶持若干措施》等政策，不断完善引才措施，优化引才程序，提升引才实效。

今年4月，甘肃省委组织部组织兰州大学、兰州理工大学、甘肃省科学院、敦煌研究院等80余家用人单位前往北京、武汉和西安等地高校，与毕业生面对面交流，解读人才政策，现场接收简历。

甘肃省科学院人事教育处劳资科副科长李向前参加了相关招聘会。“我们尽全力为科研人才提供就业便利，希望他们能为甘肃省高质量发展和科研水平提升贡献力量。”李向前说。

得益于甘肃省“人才赋能”工程，2020年以来，甘肃省属高校、科研院所、医疗卫生机构引进高层次和急需紧缺人才近5000人，同期流向省外仅320人，多年来人才引进难、流失多的趋势已经逆转。

创建集聚平台

为深入实施“人才赋能”工程，甘肃省创建了多个人才集聚平台。目前，甘肃省共有重点实验室、工程研究中心等国家级平台54个、省级平台531个。

“学校给了我科研启动经费、实验室和相关设备。我以学科团队负责人身份组建了‘植物干细胞与环境适应’学科团队。”兰州大学教授武海军说，他于2021年6月调入兰州大学。此前，他的研究成果入选2021年“中国农业科学十大重要进展”。

兰州大学党委人才工作领导小组办公室主任李鹏飞介绍，2020年以来，依托各类创新平台，学校引进人才520多人，新增院士9人（含兼职），在站博士后规模由2020年初的190人发展到现在的376人。同时，兰州大学坚持全职引才与柔性引才并重，持续优化人才培养、引进、评价、使用、服务、激励机制。

除此之外，为了让高层次人才在甘肃安心工作、舒心生活，相关单位不断优化人才服务。目前，甘肃1万多名“陇原人才服务卡”持有者可享受到就医保障、子女入学、交通出行等方面的优惠政策。这些措施有效解决了人才的后顾之忧，增强了他们的获得感和归属感。（记者 颉满斌）

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