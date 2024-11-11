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让技能成才步伐跟上产业升级节奏（人民时评）

易舒冉
2024年11月11日08:39 | 来源：人民网－人民日报
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前不久，220名来自全国各地的产业工人，陆续走进清华大学，参加由全国总工会举办的大国工匠人才培训营，和教授、院士等专家学者一起探讨学习。满满“工业风”的课堂，成为清华园的一道别样风景。

过去，产业线上的工人，讲究的是熟能生巧。如今，有机会到高等学府进修，把实践经验上升为理论认识。一名参加培训的产业工人坦言，通过学习和交流，一些工作中卡壳的技术难点有了新思路，对行业发展也有了新理解。

人才是第一资源。在新一轮科技革命和产业变革深入发展的时代背景下，培养知识型技能型创新型产业工人，无疑具有战略性意义。前不久，《中共中央国务院关于深化产业工人队伍建设改革的意见》（以下简称《意见》）印发，对深化产业工人队伍建设改革作出全面部署，为锻造一流产业技术工人队伍指明了方向。

毋庸置疑，在我国迈向制造大国的历程中，产业工人扮演着极为重要的角色，发挥了不可替代的作用。然而，随着中国制造迈向高端化、绿色化、智能化，产业工人队伍建设也面临新的挑战。为产业人才搭建成长阶梯，使之适应新型工业化发展需求，是更好保障产业工人权益的内在要求，也是国家和社会发展的迫切需要。

产业升级，不只是技术和装备的升级，也需要人才资源的支撑。充分发挥产业工人在制造强国建设中的骨干作用，需要进一步完善产业工人技能形成体系，健全职业发展体系，让技能成才的步伐跟上科技进步和产业升级的节奏。

湖南湘潭钢铁集团，在智能化转型改造过程中，工人和钢厂迎来了一同“升级”。面对更复杂、参数更多、数据更精细的操作系统，原本老师傅带学徒的方式不适用了，厂里便组织技术骨干从头学习，带领工人们一起转型，让工人成为一岗多能的复合型人才。

此次出台的《意见》也明确提出，企业按规定足额提取和使用职工教育经费，确保60%以上用于一线职工教育和培训。调动各方面力量，落实企业培养责任，健全社会支持体系，不断促进产业工人知识更新和学历提升，中国制造向价值链中高端攀升就有了更坚实的依托。

科技进步有利于增加全社会的福祉，但也要看到，新技术新业态的快速发展，短期内会对传统就业岗位造成一定的冲击。破解这一问题，一方面要强化终身学习的自觉性，增强技能本领，适应新产业新技术的需求；另一方面要切实做好各方面权益保障，让产业工人的待遇随着社会发展水涨船高，吸引更多青年人才投身实体经济。

浙江德清推进能级工资集体协商，累计覆盖企业1824家，惠及职工6.83万人；湖南打破职称评审与技能评价界限，2023年70名产业工人获评高级工程师；广东广州落地实施工伤保险新规，快递员、货车司机等也能参保……随着行业发展的变化、生活水平的提高，不断提升权益保障水平，产业工人的成就感获得感幸福感才会进一步增强，创新创造活力才能得到更好激发。

产业工人是创造社会财富的中坚力量。目前，我国技能劳动者超过2亿人，高技能人才超过6000万。这是一笔宝贵的社会财富，用心用情用力呵护他们茁壮成长，迎来的将是一个锐意创新的中国、向上生长的中国、高质量发展的中国。

《 人民日报 》（ 2024年11月11日 05 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

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