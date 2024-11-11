西安建筑科技大学（以下简称“西安建大”）充分发挥建筑科技学科和人才优势，促进丝路沿线建筑类大学交流合作，推进共建“一带一路”高质量发展，

扩容国际联盟“朋友圈”，不断推进高水平对外开放。西安建大以“国际+”转型打造“丝路国际建筑科技新高地”，促进国际化办学高质量发展；举办首届丝路国际建筑科技大会，成立由23个国家45所高校组成的“丝路国际建筑科技大学联盟”，开启参与“一带一路”教育合作与城镇化发展的新征程，成为“一带一路”共建国家和地区高校间交流与合作的推动者和引领者。

打好人才培养“组合拳”，持续引领国际化协同育人。西安建大与联盟高校商讨课程输出、专业援建与订单式人才培养方案，签署学生互派协议；加强留学生生源基地建设，扩大留学生规模和提升生源质量；获批“创新型人才国际合作培养项目”等3个国家留学基金委人才培养专项，选派师生赴外交流学习。

推动合作模式“多边化”，不断加大高质量学术供给。西安建大先后发起成立了“低碳城市·社区·建筑国际学术联盟”“国际地下空间环境学会”2个国际学术组织，将“一对一”的合作模式扩展为“多边”合作，实现多元共赢。该校与联盟高校策划政府间国际科技合作及引才引智项目，承办2023年丝绸之路城市绿色发展国际产学研用合作会议，搭建中外高校、科研院所及企业合作对接平台，为促进丝路共建国家友好交流、成果共享和共建人类美好家园作出贡献。

打造科技创新“桥头堡”，联合共建国际化科研平台。西安建大携手瑞典、芬兰、新加坡等国家知名高校组建的“低碳建筑环境国际合作联合实验室”获批教育部国际合作联合实验室，围绕建筑环境与地下空间环境低碳学科前沿和重大需求开展合作研究。该校积极落实“中国—中亚峰会”成果清单，与莫斯科国立建筑大学等高校和单位组建陕西省绿色建筑“一带一路”联合实验室，引领丝路共建国家建筑业生产方式变革，推动建筑业向清洁低碳转型。

参与丝路沿线“大基建”，不断提升建筑科技影响力。西安建大科研团队深度参与10多个“一带一路”共建国家的重大基础建设工程项目，有力提升我国建筑科技的国际影响力。土木工程学院宋战平教授团队参与塔吉克斯坦—中国边境公路改扩建工程，受到塔吉克斯坦高度评价；资源工程学院石广斌教授团队参与了印度尼西亚等国家的多个水电站建设项目，为当地发展作出积极贡献。近年来，学校实现技术成果产业转化638项，形成产值25亿元，为共建“一带一路”国家的环境与经济可持续发展提供了重要支撑。

深度融入共建“大格局”，持续讲好新时代中国故事。西安建大依托联盟不断促进中外人文交流，策划实施学术沙龙、线上建筑文化营等相关活动百余项。该校大力提升国际学生对“中国建造”“中国智造”等行业和学术标准学习能力，着力培养高素质的知华友华国际人才和中国文化传播使者。此外，该校还与莫斯科国立建筑大学、吉尔吉斯斯坦奥什工业大学合作举办“中俄联合工作营”“中吉联合工作营”，促进学生对多元文化的交流与理解。

（魏彦民、王俊）

(责编：李依环、郝孟佳)