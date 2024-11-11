原标题：【光明论坛】把“红色种子”播撒进青少年心中

在伟人铜像前宣读青春誓言、在历史情境中聆听感人的红色故事、在大思政课上探讨当代青年的责任与使命……自去年湖南省推出“我的韶山行”中小学生红色研学活动以来，已有200余批次、超过30万名学生踏上韶山这片红色热土，沿着革命先辈的足迹，在行走中接受红色精神的洗礼。

作为党和人民奋斗历程的见证，红色资源是我们宝贵的精神财富，也是开展革命传统教育、爱国主义教育、青少年思政教育的鲜活教材和生动课堂。近年来，得益于社会力量的广泛支持，越来越多的学校开设“行走的思政课”，将课堂搬到革命博物馆、纪念馆等红色场馆。沉浸式的学习氛围和直观的实践体验，让学生得以近距离触摸历史、感受历史，深刻体会革命先辈的崇高品格，感悟美好生活的来之不易，激发起爱党爱国的深厚情怀。

红色研学活动的火热开展，为思政课改革创新注入了新的活力，也为传承红色基因、赓续红色血脉开辟了新的路径。不过，在实践中，一些红色研学活动在内容的针对性、教育性、实践性上还有很大的提升空间。如何充分发挥研学游这一形式的优势，实现学思研贯穿、知信行统一，让红色教育出新、走心，是影响红色研学育人实效的重要因素。

让学生在研学活动中学有所思、学有所获，提高内容含金量是基础前提。开展红色研学活动，重在面向青少年讲好党的故事、革命的故事、英雄的故事。为此，应紧密结合研学路线，设计丰富的讲授内容，利用好现实情境，以沉浸式、启发式教学方式调动学生的积极性，增强参与感。以“我的韶山行”红色研学活动为例，两天一夜的行程中，由毛泽东广场开班仪式、故居情境教学课、纪念馆生平展区参观体验课、《恰是风华正茂》大思政课、主题班会课等内容组成的研学课程体系干货满满，学生们可以在游学过程中深入了解与韶山红色历史有关的文物与故事，多维度感受伟人故里的红色文化。这启示我们，要实现游与学的深度融合、精准互动，离不开对课程设计的精心打磨。

打造有吸引力、感染力的红色研学活动，还需在教学方式方法上持续创新。革命传统教育既要注重知识传递，也要加强情感培育，讲授方式贴近学生、贴近现实、贴近生活，红色精神才能入脑入心。“我的韶山行”红色研学活动不仅针对不同学段学生的认知特点推出了差异化的研学路线和课程，还特别选取了一批具有代表性的文物和场景进行重点讲解，使红色资源变得更加可感可知，从而引发学生的共情共鸣。从小处着手、从细节切入，以小故事、微宣讲阐释好大道理，能够达到润物无声、潜移默化的育人效果，有利于增强红色教育的针对性、实效性，使红色基因渗进血液、浸入心扉。

随着红色资源保护力度的加大，各地红色景点和场馆在硬件设施方面有了明显提升，不少博物馆、纪念馆还积极运用新理念、新技术进行展陈提升，主动参与红色文化的创新传播，丰富红色文化的“打开方式”。未来，应加强统筹协调，在馆校共建等合作模式的基础上整合资源，完善包括政府、学校、文博场馆、研究院所等在内的常态化联动机制，形成活化利用红色资源的协同效应，为红色研学提质增效提供坚实的支持保障。

每一处革命遗迹、每一件红色文物，都彰显着我们党历久弥新的信仰与情怀。用活用好红色基因库，把“红色种子”播撒进青少年心中，激励他们成长为有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的时代新人，为实现中国梦凝聚起更加昂扬、青春的力量。

（作者：汤 涵，系媒体评论员）

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