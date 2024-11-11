杨 宁 朱 琪

张燕燕（捧花者）与学员们合影。

受访者供图

张燕燕，中国京剧演员、加拿大中国戏曲艺术协会会长。在央视1986版《西游记》电视剧中饰演七仙女中的黄衣仙女。移居加拿大后曾主演京剧剧目《天女散花》《霸王别姬》《穆柯寨》《贵妃醉酒》《拾玉镯》等，坚持不懈在海外传播中国戏曲文化。

结缘戏曲

张燕燕10岁那年，中国戏曲学院在全国各地招生。来到山东济南的一个少年宫时，考官发现了正在学习跳舞的她，但因为戏曲学院需要住校，张燕燕的父母舍不得年幼的孩子。张燕燕对学习京剧却十分坚定，对戏曲的喜爱和向往让她说服了父母，独自踏上了前往北京学习的道路。

戏曲学院的管理十分严格，张燕燕每天都要五点半起来练早功，学着自己洗衣服、自己照顾自己，那时她经常在半夜因为思念家人偷偷哭泣。年幼的她连寄给家人的信都不会写，生活老师知道后，便一个字一个字教她写在黑板上，她再抄下来寄到家里。张燕燕在学习的过程中总怕自己落后，有些同学喊嗓子喊得好，有些同学气息很长，这时常会让张燕燕怀疑自己，于是她每天跟着大师姐来到教室里加练，等到熄灯铃响了才走，就这样坚持了9年。

毕业后，张燕燕被分配到了国家京剧院，成为了一名京剧演员。刚毕业的她信心百倍，以为终于可以登上梦想中的舞台。然而，由于团里都是资深艺术家，初出茅庐的张燕燕只能跑龙套，只有小型演出才能担当主演。在这样的情况下，张燕燕依然没有放弃，每一次龙套的机会她都十分珍惜。“每一次演出都会让我受益匪浅，舞台上实践和课本学习有很大的区别。”张燕燕说。

然而当时的京剧市场并不景气，没有演出机会的张燕燕只能转战影视领域，这时正赶上央视1986版《西游记》电视剧的杨洁导演来到京剧院选角，有一场“蟠桃会”的戏急需有京剧基础的演员饰演七仙女，张燕燕由于基本功扎实，被选中参与了拍摄。影视领域的实践让张燕燕体验了别样的生活，可热爱京剧的张燕燕觉得这样终究不是长久之计，于是她选择来到加拿大深造学习。

创办协会

刚来到加拿大，张燕燕语言不通，生活遇到了不少困难。一次偶然间，看到一篇报道中提到了当地的京剧演出场所，张燕燕兴奋地来到这里参与演出。由于她的专业能力十分突出，一传十十传百，她在加拿大有了一定名气，这里的华人都被她的专业素养折服，吸收她进入了加拿大艺术家中心，经常邀请她去社区和重要场合演出。

那时在加拿大的中国香港人非常多，有一些人十分喜爱粤剧，看了张燕燕的京剧演出后，纷纷成为了她的粉丝，想要跟她学习。于是张燕燕开始进行京剧基本功教学，从京剧的“手、眼、身、步、法”开始教起，在她的班级上过课的同学，不仅有了京剧基础，唱粤剧也更加得心应手。“学会了京剧的基本功，在其他艺术形式中也能用得上。”张燕燕不禁感叹京剧艺术的博大精深。

2015年，随着学员不断增多，张燕燕开始请一些国内京剧艺术家来到加拿大演出。当时正赶上京剧艺术家张火丁团队来美国表演，张燕燕将他们邀请到了加拿大，很多观众慕名而来，都被这场表演深深震撼，开始要求了解京剧、学习京剧。为了让更多人看到京剧演出，张燕燕创办了加拿大中国戏曲艺术协会，一边组织文化交流活动，一边接收更多的学员学习戏曲艺术。

协会创办之初，了解京剧的人并不多，为了吸引更多学员参与其中，张燕燕会教每一位第一次来到这里的学员一段经典曲目，并鼓励他们参与表演。张燕燕认为，首先要让更多人了解京剧，给他们演出的机会，只有真的参与了演出，知道这件事没有那么难，才会对京剧产生更多兴趣。为此，她也因材施教，根据每一个人的特点进行教学，“嗓子好的人可以学习文戏，跳舞好的人可以练武戏，在台上就是角儿，这个过程非常锻炼人，慢慢京剧就被更多人接受了。”张燕燕说。

传播文化

资金是戏曲协会最困难的方面，最开始，张燕燕连租用场地的经费都没有，需要每一位学员一起平摊费用。然而，在这样的情况下，加拿大戏曲艺术协会举办的演出依然坚持低票价，还会将一些票免费赠送给敬老院的老人们，希望可以让更多人进入剧场了解京剧。

“我们就是想让更多人知道，国外还有一批像我们这样的人在坚持传承国粹，还有一些孩子在坚持学习国粹、弘扬国粹。”张燕燕说。

在张燕燕的学生中，未成年的小孩占很大部分，曾经有一位小学员只有5岁，平时生活中大部分时间说英语，有一次演出，张燕燕直接将不自信的他推上了台，上台后他仿佛变了一个人，唱了一段满宫满调，博得了全场喝彩。那之后，他在日常生活中仪态更端庄了，中文也说得更流利了，他的变化吸引了更多同龄小朋友，纷纷想要来这里学习京剧。

戏曲班的同学们对京剧充满热情，曾经有学生在演出时三四点就起床化妆，头发一勒就是5个小时，上台前已经疼得泪流满面，却依然没放弃。还有一次，一位同学在市政厅广场演出，由于天气热、人流量大，上台前已经虚脱，狂吐不止，却还是在上台后调整到了最佳状态。

除了教学外，张燕燕也积极用其他方式传播戏曲文化。她举办了很多场公益讲座，为高校学生讲授“京剧的美”。曾经有一次进入高校，她从10个方面为学生们讲授了京剧的美，包括服饰的美、语言的美、舞台的美等，很多完全不了解京剧的学生都被深深吸引，纷纷来询问如何才能走进剧场欣赏京剧。

张燕燕也会带着学员在海外各地演出，更广泛地传播京剧。今年，中国驻渥太华总领事馆需要一出武戏表演，张燕燕带着孩子们来到这里演了一出《穆柯寨》。演出结束后，他们开展了一个互动环节，让台下的外国观众猜测京剧中的道具枪除了武器还能代表什么，最终揭晓答案，原来道具枪在舞台上还可以代表骑马，这让外国观众感到十分新奇，纷纷拍手叫好。

在海外传播京剧的30年里，张燕燕坚持口传身教，一个字一个字地传承，一场戏一场戏地传播。提到未来，她说：“传承京剧对我来说是使命，我只是种下了一颗京剧的种子，还有太多地方需要努力，希望有更多人爱上京剧。”

(责编：李依环、郝孟佳)