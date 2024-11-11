人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

打破“天花板” 不搞“一尺量”

——华西医院人才评价体系改革观察

2024年11月11日08:26 | 来源：科技日报
小字号

原标题：打破“天花板” 不搞“一尺量”

“只要干好工作，每个阶段都有奔头！”

日前，在被称为医学界“四大天团”之一的四川大学华西临床医学院（以下简称“华西医院”），科技日报记者见到44岁的麻醉学研究所副所长、麻醉新药研究室主任柯博文。他向记者讲起自己“开挂”般的职业生涯——2014年博士后出站入职，2016年、2018年先后获评副高、正高职称……

让柯博文们有“奔头”的，是华西医院自2015年起开展的全职业周期医学科研人才评价体系改革探索。围绕“破四唯”“立新标”，该院将人才分为6类、12个层级，按照“干什么就评什么”原则进行评价，树立起“创新价值+能力+贡献”的鲜明导向。

“新模式直接打破了过去职称评价体系中的‘天花板’，不搞‘一尺量’，有助于形成长效激励机制。”华西医院常务副院长刘伦旭对记者说。

人岗相适激发活力

如何通过科学评价强化人才激励机制，一直是华西医院思考的问题。

医院对人才评价困难主要在于人才类别较多——从工种上说，有医师、护理、药师等；从岗位上看，有临床、科研、管理等；从医师序列上分，有医生、主治医生、主任医师等。

“专家的专注领域和职责各不相同。有的专家侧重于临床与教学，有的则致力于疾病研究、新药或医疗器械的研发。因此，对他们的评价不能采用‘一刀切’的方式。”刘伦旭说。

为了更精准地评价人才，华西医院先后召开30余次专题讨论会，并于2015年、2020年分类启动医师序列、科研岗位的评价改革。华西医院人力资源部、科技部部长王峥向记者展示了一份“人才分类评价表”。他说：“现在的医师岗评价，除了考虑临床年限外，还包括职称年限和在医学会的任职情况等因素。对于研究人员岗位，则会考量其参与临床课题组的情况和重大科技成果转化等情况。”

“我们是从岗位需求出发，实施‘人岗相适’的评价方式。”刘伦旭介绍，新的评价体系既包含了传统的职称评定和学术评价，又不局限于此。其中，学术道德与师德医德是重要的“一票否决”指标；而临床实践年限、专业技术职务任职年限、教学或临床带教经验是“底层”基础指标；标志性成果、学术影响力、行业和社会认可度等则是“引领”指标。

目前，华西医院正在全面推进护理、医技、药师、工程师、财会、编辑、技术工人等岗位层级划分及人才评价工作。

“三定”考核避免“躺平”

“按照过去的评价体系，有的医生获评高级职称后，科研产出明显减少。”王峥说，院里一直在探索如何避免人才“躺平”现象的出现。

柯博文入职华西医院后，仅用4年就评上了正高职称，这在过去的评价方式中已达到“天花板”。但在新模式下，他是科研5级，还有4个等级可以争取。事实上，获评正高后，他已带领团队开发并转化了3个1类麻醉候选新药，项目总金额达3.82亿元。

“新模式，既有对过去成绩的认定，也有对未来阶段的岗位考核。”王峥介绍，12级评价中可大体分为专家层级、骨干层级、成长层级三类。其中，1至3级的专家层级，着重评价人才引领团队发展、对学科建设的贡献、影响力发挥等情况；4至8级的骨干层级，着重评价医疗和教学工作量、技术能力与技术创新、公共服务等情况；9至12级的成长层级，主要考察医疗工作量、个人发展情况、医疗质量安全、资源利用和患者管理情况、公共服务等。

王峥告诉记者，在新评价模式中，不同岗位层级均设有准入条件和聘期目标，即“门槛”和“任务”。在此基础上，按照不同岗级要求，根据能力与业绩实行“三定”考核，即定岗、定级、定目标，3年为一个聘期。每个聘期结束后，医院都会根据该岗级聘期目标进行“考绩”或“考功”。未通过者降级，合格者维持现有层级，达到更高层级岗位准入条件者则可晋升。

“有的人即使过去已满足该层级的准入条件，也可能因考核不合格而降低层级。这不仅能有效避免‘躺平’，也不同于‘非升即走’的简单化约束机制。”王峥说。

长周期评价激励创新

为尊重科学研究规律和人才成长规律，华西医院还在岗位层级评价体系中，探索实行了长周期评价机制，即“免考”条件。

记者在“人才分类评价表”中看到：如人才在岗位聘期内有重大发现、重大成果或承担重大任务，可免考核1至2个聘期，其评价周期最长可达9年。

“目的就是要让人才甘坐敢坐‘冷板凳’，坐稳坐住‘冷板凳’，敢于挑战具有开创性、周期长且有失败风险的创新。”刘伦旭说。

柯博文所在的科研团队由不同岗位的科研人员组成，他们有的来自临床医师岗，有的来自研究岗，有的来自实验技术岗。尽管都服务于麻醉新药创制与研发工作，但在新模式下，人人都能结合自身考核指标，找到“上升通道”。

“科研团队中，即便是医师岗，考核指标也有‘获得原创性重大科技转化成果’‘获得临床新药、新医疗器械准入’等要求。”柯博文说，“比如能让患者麻醉后快速醒来的药物，这一全新赛道就是我们团队中的临床医师开辟的。”

随着人才评价体系改革的深化，华西医院的创新能力进一步提升。今年7月19日，中国医学科学院2023年度中国医学院校/中国医院科技量值（STEM）暨2019—2023五年总科技量值（ASTEM）发布。华西医院在STEM综合排行榜中连续11年蝉联榜首，在ASTEM排行榜上也位居第一。

党的二十届三中全会提出，建立以创新能力、质量、实效、贡献为导向的人才评价体系。

刘伦旭表示：“下一步，华西医院将不断优化指标体系，继续探索人才评价的新模式、新机制，为培育一流人才、产出一流成果、构建一流人才发展生态，提供更加有力的保障！”（刘 侠 记者 滕继濮）

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部