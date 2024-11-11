原标题：打破“天花板” 不搞“一尺量”

“只要干好工作，每个阶段都有奔头！”

日前，在被称为医学界“四大天团”之一的四川大学华西临床医学院（以下简称“华西医院”），科技日报记者见到44岁的麻醉学研究所副所长、麻醉新药研究室主任柯博文。他向记者讲起自己“开挂”般的职业生涯——2014年博士后出站入职，2016年、2018年先后获评副高、正高职称……

让柯博文们有“奔头”的，是华西医院自2015年起开展的全职业周期医学科研人才评价体系改革探索。围绕“破四唯”“立新标”，该院将人才分为6类、12个层级，按照“干什么就评什么”原则进行评价，树立起“创新价值+能力+贡献”的鲜明导向。

“新模式直接打破了过去职称评价体系中的‘天花板’，不搞‘一尺量’，有助于形成长效激励机制。”华西医院常务副院长刘伦旭对记者说。

人岗相适激发活力

如何通过科学评价强化人才激励机制，一直是华西医院思考的问题。

医院对人才评价困难主要在于人才类别较多——从工种上说，有医师、护理、药师等；从岗位上看，有临床、科研、管理等；从医师序列上分，有医生、主治医生、主任医师等。

“专家的专注领域和职责各不相同。有的专家侧重于临床与教学，有的则致力于疾病研究、新药或医疗器械的研发。因此，对他们的评价不能采用‘一刀切’的方式。”刘伦旭说。

为了更精准地评价人才，华西医院先后召开30余次专题讨论会，并于2015年、2020年分类启动医师序列、科研岗位的评价改革。华西医院人力资源部、科技部部长王峥向记者展示了一份“人才分类评价表”。他说：“现在的医师岗评价，除了考虑临床年限外，还包括职称年限和在医学会的任职情况等因素。对于研究人员岗位，则会考量其参与临床课题组的情况和重大科技成果转化等情况。”

“我们是从岗位需求出发，实施‘人岗相适’的评价方式。”刘伦旭介绍，新的评价体系既包含了传统的职称评定和学术评价，又不局限于此。其中，学术道德与师德医德是重要的“一票否决”指标；而临床实践年限、专业技术职务任职年限、教学或临床带教经验是“底层”基础指标；标志性成果、学术影响力、行业和社会认可度等则是“引领”指标。

目前，华西医院正在全面推进护理、医技、药师、工程师、财会、编辑、技术工人等岗位层级划分及人才评价工作。

“三定”考核避免“躺平”

“按照过去的评价体系，有的医生获评高级职称后，科研产出明显减少。”王峥说，院里一直在探索如何避免人才“躺平”现象的出现。

柯博文入职华西医院后，仅用4年就评上了正高职称，这在过去的评价方式中已达到“天花板”。但在新模式下，他是科研5级，还有4个等级可以争取。事实上，获评正高后，他已带领团队开发并转化了3个1类麻醉候选新药，项目总金额达3.82亿元。

“新模式，既有对过去成绩的认定，也有对未来阶段的岗位考核。”王峥介绍，12级评价中可大体分为专家层级、骨干层级、成长层级三类。其中，1至3级的专家层级，着重评价人才引领团队发展、对学科建设的贡献、影响力发挥等情况；4至8级的骨干层级，着重评价医疗和教学工作量、技术能力与技术创新、公共服务等情况；9至12级的成长层级，主要考察医疗工作量、个人发展情况、医疗质量安全、资源利用和患者管理情况、公共服务等。

王峥告诉记者，在新评价模式中，不同岗位层级均设有准入条件和聘期目标，即“门槛”和“任务”。在此基础上，按照不同岗级要求，根据能力与业绩实行“三定”考核，即定岗、定级、定目标，3年为一个聘期。每个聘期结束后，医院都会根据该岗级聘期目标进行“考绩”或“考功”。未通过者降级，合格者维持现有层级，达到更高层级岗位准入条件者则可晋升。

“有的人即使过去已满足该层级的准入条件，也可能因考核不合格而降低层级。这不仅能有效避免‘躺平’，也不同于‘非升即走’的简单化约束机制。”王峥说。

长周期评价激励创新

为尊重科学研究规律和人才成长规律，华西医院还在岗位层级评价体系中，探索实行了长周期评价机制，即“免考”条件。

记者在“人才分类评价表”中看到：如人才在岗位聘期内有重大发现、重大成果或承担重大任务，可免考核1至2个聘期，其评价周期最长可达9年。

“目的就是要让人才甘坐敢坐‘冷板凳’，坐稳坐住‘冷板凳’，敢于挑战具有开创性、周期长且有失败风险的创新。”刘伦旭说。

柯博文所在的科研团队由不同岗位的科研人员组成，他们有的来自临床医师岗，有的来自研究岗，有的来自实验技术岗。尽管都服务于麻醉新药创制与研发工作，但在新模式下，人人都能结合自身考核指标，找到“上升通道”。

“科研团队中，即便是医师岗，考核指标也有‘获得原创性重大科技转化成果’‘获得临床新药、新医疗器械准入’等要求。”柯博文说，“比如能让患者麻醉后快速醒来的药物，这一全新赛道就是我们团队中的临床医师开辟的。”

随着人才评价体系改革的深化，华西医院的创新能力进一步提升。今年7月19日，中国医学科学院2023年度中国医学院校/中国医院科技量值（STEM）暨2019—2023五年总科技量值（ASTEM）发布。华西医院在STEM综合排行榜中连续11年蝉联榜首，在ASTEM排行榜上也位居第一。

党的二十届三中全会提出，建立以创新能力、质量、实效、贡献为导向的人才评价体系。

刘伦旭表示：“下一步，华西医院将不断优化指标体系，继续探索人才评价的新模式、新机制，为培育一流人才、产出一流成果、构建一流人才发展生态，提供更加有力的保障！”（刘 侠 记者 滕继濮）

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