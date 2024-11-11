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培养更多“未来工程师”

——江苏无锡推进中小学工程教育纪实

2024年11月11日08:24 | 来源：光明日报
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原标题：培养更多“未来工程师”

“大家看，这是定位系统的传感器……”日前，江苏省无锡市辅仁高级中学自动驾驶课程教室内，学生们聚精会神，沉浸在自动驾驶知识的学习中。在不远处的智能机器人教室内，学生们边动手组装，边和队友交流讨论，一个个机器人在他们手中逐渐完成。

“这是面向高一学生的工程教育选修课。”该校科学教育中心主任许彦彬告诉记者，学校还开设有不同类别的工程课程，既有理论学习，又有实践项目，“学生学习的热情很高。”

基础教育阶段，该如何做好工程教育？在全国中小学科学教育实验区——江苏无锡，一系列探索正带来新变化。

“感受工程世界的魅力”

“逐梦蓝天”课堂体验模拟飞行，“太空农场”课堂进行种子培育，“桥世界”课堂制作桥梁模型……无锡市江南中学阳光分校的工程教育课，让学生直呼有趣。

“注重兴趣的养成，让学生去感受工程世界的魅力。”江南中学阳光分校执行校长秦立刚介绍，该校将工程教育课程分为面向全体学生、部分学生和特需学生三类，学生可结合自身特点进行相应的课程选择，“我们鼓励丰富多样的教学样态，促进学生全面而有个性的发展。”

系统的课程体系是工程教育的重要支撑，但有些家长难免会问：开设工程教育课程，对考试会有帮助吗？

在秦立刚看来，工程教育课程的开展本身也是多学科融合的过程，“学校倡导项目式学习，实际上，一个个项目的实施需要用到包括数学、物理等学科的知识，甚至在项目答辩中，还有语文知识的应用。”

“我们不断优化工程教育课程图谱，义务教育阶段，在数学、物理、化学等国家课程中融入工程教育；高中阶段，融合相关学科选修内容开设工程教育课程。”无锡市教育局基础教育处处长胡正良说，近年来，当地学校加强对工程教育课程的培育，其中不乏一些有示范性的案例。

“学校借助技术学科的整合优势，基于跨学科理念设计内容，打通物理、化学、地理等学科壁垒，形成了工程教育的融合育人路径。”无锡市第一中学党委书记朱晴怡说。

“让学生去体验和参与”

仿生锦鲤机器鱼、仿生金龙鱼、“水下直升机”……在锡山高级中学仿生机器人实验室，多样的教学设备，让学生有了更强的课程参与感。

“实验室主要用于水下机器人课程的开展，课程以水中积木机器人为教学载体。”该校教师、实验室负责人石晓燕说，通过模拟各种水下应用场景，学生可将自己的创新创意转化为实物，完成多种类型的水下实践。

“注重实践，是工程教育的一个鲜明特征。”南京师范大学教育科学学院教授郝京华持相同看法，“如果学生缺乏实践经历，培养效果将大打折扣。这就需要学校在工程教育培养方案制定中，聚焦学生实践能力的培养，重视实践场地的建设，让学生去体验和参与。”

不只是锡山高级中学，梅村高级中学打造了航天创新体验实验室，无锡市堰桥初级中学成立了空间工程教育实验中心，无锡师范学校附属小学则打造了机器人工作室、杠杆试验场等科创基地……在无锡的中小学校园内，在各类工程学习的环境和场所，工程教育的空间正不断拓展，学生参与实践的热情正不断提升。

“立足实践需求，我们通过高水平工程教育场馆建设，打造多维学习空间。”胡正良介绍，当地建设有“1+8+X”实验室，即联合高校建设1个市级工程教育中心实验室，各市（县）区教育局建设8个工程教育枢纽实验室，各校结合实际建设若干个节点实验室，“目前，初步形成了联通课内和课外、学校和社会的工程教育学习场景”。

“走出去，也联起来”

在采访中，“贯通培养”“协同育人”屡被提及。

“在高中阶段，将工程教育前移，对激发学生工程科技学习兴趣、提高创新能力和工程科技职业素养，有重要意义。”江苏省锡中教育集团总校长唐江澎希望，加强普通高中工程教育，构建人才贯通培养体系。

在江阴高级中学，一个贯穿小学、初中、高中的工程人才培养体系正在构建起来。“2023年，江阴高中工程教育发展联盟成立，以‘打通、融通、贯通’为理念，实现共赢发展。”该校校长蒋志远介绍，联盟采用“1+1+N”模式，由1所核心学校——江阴高级中学领衔，1所高校——南京理工大学指导，N所联盟成员学校参与，实现区域联盟内优质教育资源共享，进而协同、贯通培养工程人才。

“走出去，也联起来。”无锡市教育科学研究院副院长胡晓军说，校内外资源的融通，让当地工程教育的实施渠道越来越宽。例如，锡山高级中学与高校签约共建了“复旦大学物理医学实验室”等；南菁高级中学组织学生到高校开展研学体验营活动；天一中学与同济大学等共建创新实验室，探索协同开展工程教育机制。

“中小学工程教育是一项基础性工作，并不是让学生有多少发明创造，而是要在他们心中播撒做‘未来工程师’的种子。”无锡市教育局局长宋新春表示，“相信，随着教育科技人才体制机制一体改革的不断推进，会有越来越多的工程科技人才涌现出来。”

（记者 苏 雁 姚 昆）

(责编：李昉、李依环)

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