人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育>>本网原创

聚焦数字赋能终身教育 第二十三届中国远程教育大会举办

2024年11月10日18:02 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京11月10日电 日前，以“数字赋能终身教育 加快教育强国建设”为主题的2024年（第二十三届）中国远程教育大会在京举办。

如何加快教育数字化转型，打造数字教育新引擎？如何以教育数字化带动教育现代化，支撑引领教育强国建设？与会专家从顶层设计、科学理念、实践探索等多个维度展开研讨与交流。

充分释放教育数字化的强大动能

推进教育数字化，是当今世界各国应对教育科技深刻变革的共同选择，是我国开辟教育新赛道和塑造教育发展新优势的重要突破口，也是实现教育强国战略目标的重要先手棋。

“高等教育数字化是大势所趋、发展所需、改革所向。”中国高等教育学会副会长、教育部原副部长林蕙青指出，要抢抓机遇，通过深刻认识教育数字化变革的重要意义、加快教育新型基础设施建设、大力提升教师数字素养与胜任力、以高等教育数字化促进教育公平、扩大数字教育国际交流合作等举措，加快构建网络化、数字化、终身化的教育体系，推动我国实现从教育大国向教育强国的系统跃升。

教育部科学技术与信息化司副司长邹晖表示，教育数字化战略行动实施近三年来，已经取得了阶段性成果：建成了世界最大的数字教育资源库；数据赋能教育治理；启动了人工智能赋能教育行动；提升了中国数字教育对世界的贡献力。

邹晖认为，接下来，要进一步加强谋划、创新政策供给，充分释放教育数字化开辟发展新赛道、塑造发展新优势的强大动能。在赋能学习型社会建设方面，打造服务终身学习的教育公共服务平台；在平台资源建设方面，推进优质教育资源供给侧改革，建立以学习者为中心的优质资源评价和开发激励机制；在人工智能方面，依托人工智能大模型，构建一批具有引领性、创新性、可复制性的示范成果并推广应用；在国际交流合作方面，推进中国数字教育稳健出海。

以数字化重塑职业教育、赋能学习型社会建设

教育数字化作为推进学习型社会建设的“助推器”，对于构建网络化、数字化、个性化、终身化的教育体系具有至关重要的作用。

中国职业技术教育学会副会长兼秘书长刘建同表示，教育数字化为职业教育改革创新提供了新机遇。不少职业院校借助虚拟仿真、增强现实、全息影像等技术，构建虚拟仿真实训基地，有效解决了实训项目高风险、长周期、观摩难的实际困难。未来，要通过以数字化重塑职业教育、以“说课”助力职业教育的“五金”建设、以数字素养养成培育职业教育的“良匠之师”等举措推进教育数字化。

“面临新形势新要求，需要凝聚战线共识，汇聚各方合力，矢志攻坚克难。”教育部职业教育与成人教育司二级巡视员李春指出，一是加快建设职普融通、产教融合的现代职业教育体系。要继续落实地方政府统筹发展职业教育的主体责任，深入推进省域现代职业教育体系新模式试点，建强市域产教联合体和行业产教融合共同体。二是支持、规范和引导高校举办高质量的继续教育。支持高校举办多样化、有针对性的非学历教育，服务在职从业人员综合素质提升。三是以数字化赋能学习型社会建设。积极探索学分银行制度和资历框架建设，构建职继协同、产教融合、优势互补的育人体系，推动职业教育、高等教育、继续教育的协同创新。

推进智能技术支撑下人才培养体系的重构

“教育数字化关键在于‘化’，重点在于动力结构的转型。”教育部教育数字化专家咨询委员会主任委员、武汉理工大学校长杨宗凯在主旨报告《推进教育数字化 构建教育新生态》中表示，从技术发展看，数字技术深度渗透各行业，特别是人工智能快速发展，影响着未来工作与就业。AI时代更强调以人为本，更加注重思维模式、情感、价值观、素养等隐性知识的传授与习得。必须推进智能技术支撑下人才培养体系的整体重构，才能适应新形势的需要。从世界维度看，我们需要探索教育数字化转型的路径方法。未来，要构建更有韧性、更有温度的高质量教育体系，构建以学习者为中心的教育新生态，以便实现场景具身化、资源泛在化、教学差异化、终身教育常态化。

“真正的竞争性能力是学习能力。” 教育部职业教育发展中心原所长、中国常驻联合国科教文组织原大使衔代表杨进介绍，联合国教科文组织于今年9月发布的分别面向学生和教师的《人工智能能力框架》，强调以人为本和人工智能伦理。其中，面向学生的框架，鼓励将与人工智能相关的内容融入核心科目之中，并在科学、技术、工程和数学（STEM）以及社会科学领域进行跨学科学习。

同济大学特聘教授、中国国家创新与发展战略研究会中国经济研究中心主任刘兴华在《世界在巨变 教育怎么办》报告中表示，教育领域即将开启一个根本性变革，所有的教育者和受教育者都面临新的重大课题。要回到教育的第一性上来，即人的身体和精神的健康成长、人的创造性的激发、人的主观能动性的发挥。“因此要形成有利于提升全要素生产率、顺应新一轮技术革命和产业变革、引导学生全面发展、促进社会全面进步的新质教育。通过构建新质学校教学、新质学习方法、新质评价体系，让我们的教育走到数字智能时代的正确轨道上来。”刘兴华说。

据悉，本届大会由中国教育学会、中国高等教育学会、中国职业技术教育学会、中国成人教育协会、中国教育技术协会、国家开放大学指导，《中国远程教育》杂志社主办。（孙竞、实习生潘寒冰）

(责编：李昉、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部