人民网北京11月10日电 日前，以“数字赋能终身教育 加快教育强国建设”为主题的2024年（第二十三届）中国远程教育大会在京举办。

如何加快教育数字化转型，打造数字教育新引擎？如何以教育数字化带动教育现代化，支撑引领教育强国建设？与会专家从顶层设计、科学理念、实践探索等多个维度展开研讨与交流。

充分释放教育数字化的强大动能

推进教育数字化，是当今世界各国应对教育科技深刻变革的共同选择，是我国开辟教育新赛道和塑造教育发展新优势的重要突破口，也是实现教育强国战略目标的重要先手棋。

“高等教育数字化是大势所趋、发展所需、改革所向。”中国高等教育学会副会长、教育部原副部长林蕙青指出，要抢抓机遇，通过深刻认识教育数字化变革的重要意义、加快教育新型基础设施建设、大力提升教师数字素养与胜任力、以高等教育数字化促进教育公平、扩大数字教育国际交流合作等举措，加快构建网络化、数字化、终身化的教育体系，推动我国实现从教育大国向教育强国的系统跃升。

教育部科学技术与信息化司副司长邹晖表示，教育数字化战略行动实施近三年来，已经取得了阶段性成果：建成了世界最大的数字教育资源库；数据赋能教育治理；启动了人工智能赋能教育行动；提升了中国数字教育对世界的贡献力。

邹晖认为，接下来，要进一步加强谋划、创新政策供给，充分释放教育数字化开辟发展新赛道、塑造发展新优势的强大动能。在赋能学习型社会建设方面，打造服务终身学习的教育公共服务平台；在平台资源建设方面，推进优质教育资源供给侧改革，建立以学习者为中心的优质资源评价和开发激励机制；在人工智能方面，依托人工智能大模型，构建一批具有引领性、创新性、可复制性的示范成果并推广应用；在国际交流合作方面，推进中国数字教育稳健出海。

以数字化重塑职业教育、赋能学习型社会建设

教育数字化作为推进学习型社会建设的“助推器”，对于构建网络化、数字化、个性化、终身化的教育体系具有至关重要的作用。

中国职业技术教育学会副会长兼秘书长刘建同表示，教育数字化为职业教育改革创新提供了新机遇。不少职业院校借助虚拟仿真、增强现实、全息影像等技术，构建虚拟仿真实训基地，有效解决了实训项目高风险、长周期、观摩难的实际困难。未来，要通过以数字化重塑职业教育、以“说课”助力职业教育的“五金”建设、以数字素养养成培育职业教育的“良匠之师”等举措推进教育数字化。

“面临新形势新要求，需要凝聚战线共识，汇聚各方合力，矢志攻坚克难。”教育部职业教育与成人教育司二级巡视员李春指出，一是加快建设职普融通、产教融合的现代职业教育体系。要继续落实地方政府统筹发展职业教育的主体责任，深入推进省域现代职业教育体系新模式试点，建强市域产教联合体和行业产教融合共同体。二是支持、规范和引导高校举办高质量的继续教育。支持高校举办多样化、有针对性的非学历教育，服务在职从业人员综合素质提升。三是以数字化赋能学习型社会建设。积极探索学分银行制度和资历框架建设，构建职继协同、产教融合、优势互补的育人体系，推动职业教育、高等教育、继续教育的协同创新。

推进智能技术支撑下人才培养体系的重构

“教育数字化关键在于‘化’，重点在于动力结构的转型。”教育部教育数字化专家咨询委员会主任委员、武汉理工大学校长杨宗凯在主旨报告《推进教育数字化 构建教育新生态》中表示，从技术发展看，数字技术深度渗透各行业，特别是人工智能快速发展，影响着未来工作与就业。AI时代更强调以人为本，更加注重思维模式、情感、价值观、素养等隐性知识的传授与习得。必须推进智能技术支撑下人才培养体系的整体重构，才能适应新形势的需要。从世界维度看，我们需要探索教育数字化转型的路径方法。未来，要构建更有韧性、更有温度的高质量教育体系，构建以学习者为中心的教育新生态，以便实现场景具身化、资源泛在化、教学差异化、终身教育常态化。

“真正的竞争性能力是学习能力。” 教育部职业教育发展中心原所长、中国常驻联合国科教文组织原大使衔代表杨进介绍，联合国教科文组织于今年9月发布的分别面向学生和教师的《人工智能能力框架》，强调以人为本和人工智能伦理。其中，面向学生的框架，鼓励将与人工智能相关的内容融入核心科目之中，并在科学、技术、工程和数学（STEM）以及社会科学领域进行跨学科学习。

同济大学特聘教授、中国国家创新与发展战略研究会中国经济研究中心主任刘兴华在《世界在巨变 教育怎么办》报告中表示，教育领域即将开启一个根本性变革，所有的教育者和受教育者都面临新的重大课题。要回到教育的第一性上来，即人的身体和精神的健康成长、人的创造性的激发、人的主观能动性的发挥。“因此要形成有利于提升全要素生产率、顺应新一轮技术革命和产业变革、引导学生全面发展、促进社会全面进步的新质教育。通过构建新质学校教学、新质学习方法、新质评价体系，让我们的教育走到数字智能时代的正确轨道上来。”刘兴华说。

据悉，本届大会由中国教育学会、中国高等教育学会、中国职业技术教育学会、中国成人教育协会、中国教育技术协会、国家开放大学指导，《中国远程教育》杂志社主办。（孙竞、实习生潘寒冰）

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