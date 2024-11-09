为深入学习贯彻全国教育大会精神，大力弘扬教育家精神，推动粤港澳大湾区教师队伍高质量发展，11月9日，教育部教育家精神宣讲（港澳站）暨粤港澳大湾区师德师风建设学术研讨会在澳门举行。

开幕式上，教育部教师工作司有关负责同志表示，在中华人民共和国成立75周年、澳门特别行政区回归25周年之际，教育家精神宣讲活动首次走进港澳，是贯彻落实全国教育大会精神、加强教师队伍建设、推动内地与港澳教育创新协同发展的重要举措。希望港澳校长教师深刻领悟教育家精神的时代意义，弘扬爱国主义精神，不断修炼过硬的政治素质、涵养高尚的师德、提高教书育人水平，努力成为弘扬教育家精神的先行者、新时代高水平教师队伍建设的担当者、内地与港澳教育交流合作的推动者，为加快教育强国建设、推进中国式现代化、实现中华民族伟大复兴贡献力量。

中共中央港澳工作办公室四局有关负责同志表示，教育家精神宣讲活动面向港澳教育界宣讲，具有重要而深远的意义。希望港澳教育界人士全面践行新时代教育家精神，落实立德树人根本任务、注重师德师风建设、加强专业素养提升，努力为港澳教育事业高水平发展不懈奋斗。

据悉，此次活动以“大力弘扬教育家精神，加强师德师风建设”为主题，浙江大学教授苏德矿、重庆市特殊教育中心校长李龙梅、武汉城市职业学院教授禹诚、上海市黄浦区卢湾一中心小学校长吴蓉瑾和澳门濠江中学副校长陈虹分别作宣讲报告。内地与港澳的专家学者、校长教师等进行学术研讨。

活动由教育部教师工作司、广东省教育厅指导，中共中央港澳工作办公室、中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室大力支持，澳门特别行政区政府教育及青年发展局、华南师范大学主办，教育部师德师风建设基地（华南师范大学）和澳门中华教育会承办。香港特别行政区政府教育局、澳门大学等有关部门、高校相关负责同志，港澳及内地的专家学者、校长教师代表等参加活动。

(责编：孙竞、熊旭)