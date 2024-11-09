杜老师：

时或听到有人把“血管”中的“血”读成xuě，这种读法妥当否？谢谢。

山东读者 曹女士

曹女士：

的确，日常生活中不时听到有人把“血（xuè）管”“血（xuè）液”中的“血”读成xuě。但是，按照工具书上的规范读音，“血”只有两种规范读音，一种是xiě，另一种是xuè。这两种读音，前者一般用于具有口语色彩的词语中，后者一般用于具有书面语色彩的词语中。前者称为“白读”，后者称为“文读”。这种一个字有两种读音且不用来区分意思，只是体现不同语体色彩的现象，叫“文白异读”。

具体来说，白读的“血（xiě）”主要用于两种情况：

一、 用于口语中单说的“血”。例如：

（1）不要紧，就是腿上流了一点儿血（xiě），现在已经好了。

（2）卫生员用绷带包扎后，伤员的血（xiě）止住了，随后救护车将伤员送到野战医院。

（3）他看见林中地上有几滴血（xiě），估计是某个小动物受伤后留下的。

二、用于具有口语色彩的多音词。例如：

（1）医生立即对血（xiě）糊糊的伤口进行了处理。

（2）这些血（xiě）淋淋的事实告诉人们，必须拿起枪杆子来对付侵略者。

（3）他早上空腹去医院验血（xiě）。

（4）护士一会儿过来采血（xiě），你别动就行了。

（5）老王一针见血（xiě）地指出了问题的要害。

文读的“血（xuè）”一般用于书面色彩的双音词及成语中。例如：

（1）年龄大了，要少吃肉，以防血（xuè）脂升高。

（2）老王买了装电池的血（xuè）压计，每天在家量血（xuè）压。

（3）要先检查血（xuè）型，然后才能决定是否可以给病人输血（xuè）。

（4）这是作者呕心沥血（xuè）的作品。

（5）这些假电报让部队兵不血（xuè）刃就摆脱了敌人的包围。

（6）发现错误要及时纠正，不要碰得头破血（xuè）流才改正。

但是，有的成语具口语色彩，其中的“血”白读，除上面提到的“一针见血（xiě）”外，再如“杀人不见血（xiě）”。所以，最终确定词语中“血”的读音，需查阅《现代汉语词典》等工具书。

《语言文字报》原主编 杜永道

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