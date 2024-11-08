人民网北京11月8日电 近日，第四届托育服务发展论坛在北京师范大学举办。论坛以“托育友好 普惠可及”为主题，围绕婴幼儿养育照护与健康促进、托育职业教育发展与专业建设、各省市托育服务高质量发展的实践案例等议题展开研讨。

北京师范大学社会学院院长屈智勇介绍，北师大以教育学、心理学、管理学、社会学等优势学科为依托，积极投入婴幼儿早期发展科学研究，主动探索高质量托育服务发展之路。今后将继续增进与托育服务领域的从业者、投资者及专家学者的联系，加强在科研、人才、服务等多领域的合作交流，推动托育服务事业健康发展。

国家卫生健康委人口家庭司三级调研员梁效革谈到，我国托育服务尚处于发展初期，面临供给不足、价格偏高、质量难保障等一些困难和问题，要稳步增加托位供给能力，有效降低托育服务成本，着力提高托育服务质量，营造全社会支持托育、信任托育的良好氛围。

论述上，多位来自不同省市的专家学者分享了他们在各地在托育服务领域的实践经验和研究成果。江西省赣州市安远县卫生健康委员会副主任魏洪斌详细介绍了如何成功构建城区“15分钟托育服务圈”，陕西学前师范托育事业发展研究院院长马云则分享了托育综合服务中心的建设与运营经验。（孙竞、实习生潘寒冰）

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