人民网北京11月8日电 （记者唐婕）近日，北京一零一中昌平实验学校组织全校学生和家长共同收看了人民网“同上一堂‘科教筑梦，共筑未来’大思政课”。钟南山、全汉炎、李天驰三位嘉宾在课上生动解读了科技与教育的紧密关系，分享科技突破背后的艰辛故事，鼓励学生们勇敢追梦、积极创新。

一位一年级学生家长表示，钟南山院士提到的问题学习法给她带来了全新的教育启发。她认识到，在AI时代，培养孩子主动探索和解决问题的能力至关重要。在今后的生活中，会更加重视激发孩子的科学创新精神。

课程结束后，同学们纷纷表达了自己的感悟。二年级黄志远同学兴奋地说，“没想到钟南山爷爷这么热爱体育运动，还是一名体育健将！他鼓励我们要好学、好奇、好问、好钻，拥有创新精神，勇于实践。”七年级徐爱娜同学分享了自己的观后感，“无数科研人员为了突破难题，夜以继日地奋斗，我们广大学子也要勇敢探索，积极拥抱创新。”八年级马喻博同学表示，这堂思政课让他明白科技创新的目的不是为了追求个人名利，而是为了祖国的繁荣昌盛、民族的伟大复兴。

此次大思政课不仅让学生们备受鼓舞，也让家长们受益匪浅。课堂内容丰富，见解深刻，备受学生和家长好评，为家校社协同育人提供了新思路。

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