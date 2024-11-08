原标题：中新健康丨近2000名专家学者齐聚长沙把脉遗传学热点和挑战

阿尔茨海默病的发病机制是什么？孤独症相关基因的结构变异会遗传吗？如何预防乳腺癌转移？为期4天的中国遗传学会2024全国学术研讨会6日在长沙落幕，来自全国各地的近2000名专家学者齐聚一堂，围绕当前遗传学研究中的热点问题和挑战展开深入讨论和交流。

本次研讨会由中国遗传学会联合湖南省遗传学会主办、中南大学和南华大学携手承办，以“遗传学：前沿与交叉”为主题，吸引了众多遗传学及相关领域的知名院士、专家及优秀青年学者参加，旨在汇聚专家资源，促进遗传学领域的学术交流与合作，推动中国遗传学学科发展。

研讨会共设1个主会场、20个分会场，涵盖遗传学诊断、代谢遗传学、植物遗传学、微生物遗传学、表观遗传学、线粒体遗传学、法医遗传学、类器官等多个前沿领域。

会议期间，南华大学校长张灼华教授作了题为《神经退行性疾病分子解析》的大会报告，分享了团队的最新研究成果，包括阿尔茨海默病、帕金森病等常见疾病的发病机制，以及帕金森病相关蛋白ATP13A2通过调控HDAC6的活性影响自噬小体的成熟等重要发现，引起了与会者的广泛关注。

南华大学党委委员、副校长夏昆教授以《孤独症的基因组结构变异及调控机制》为题作主题报告，深刻分析了孤独症的遗传学基础，特别是孤独症相关基因的结构变异，并探讨了这些变异在神经发育中的作用与调控机制，给与会者带来了新的启示。

此外，南华大学高层次人才吕鹏飞教授为与会专家、学生带来了一场题为《乳腺上皮及其微环境在器官发育和癌症转移过程中的相互作用》的快闪报告。吕鹏飞教授深入探讨了乳腺上皮细胞与微环境在癌症转移中的作用，为乳腺癌的预防和治疗提供了新的视角。 (姜佳美 唐小卿)

研讨会开幕式上举行了“中国遗传学会科学之旅：遗传学与我们”科普活动启动仪式，旨在通过汇聚专家资源，将科学知识、科学方法、科学思想及科学精神传播至更广袤的祖国大地，为科技创新培植沃土，为科学普及提供源泉。

会议期间，类器官分会、代谢遗传分会、女科学家分会、模式生物遗传学分会以及农业蛋白质组学分会等多个新分会成立。这些新分会的成立标志着遗传学研究领域的进一步细分和深化，对推动相关领域的学术交流和科研合作具有重要意义。(完)

(责编：郝孟佳、李昉)