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常州工程职业技术学院育人项目 入选教育部典型案例

2024年11月08日08:33 | 来源：科技日报
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原标题：常州工程职业技术学院育人项目 入选教育部典型案例

记者11月5日从常州工程职业技术学院获悉，该校与华住集团合作的“华住店长班”酒店人才提升计划项目入选教育部2024年供需对接就业育人项目典型案例名单。

常州工程职业技术学院党委委员、副校长张雪华介绍，“华住店长班”酒店人才提升计划项目由该校经济管理学院牵头实施。该项目旨在通过组织企业“携岗”进校、带领学生提前跟岗学习锻炼等方式，促进毕业生高质量就业，通过与行业龙头企业开展深度合作的形式，实现融合育人。

2017年起，常州工程职业技术学院便与华住集团建立校企合作关系，共同推动产教深度融合与校企协同育人。目前，双方已共建“互联网+智慧酒店实训中心”、酒店数字化产业学院、“1+X”考评站点等实践模式，并以“校企双导师制度”强化学生实践技能。据介绍，该校已开设了七届“华住店长班”现代学徒制人才培养项目，近三年年终就业率均达到100%。

张雪华表示，下一步，该校将以项目为依托，切实发挥校企深度融合育人的作用，与企业共同培育数字化时代酒店业后备人才。（实习记者夏天一 通讯员张理 罗元）

(责编：郝孟佳、李昉)

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