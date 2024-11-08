原标题：展现职业风采 服务产业需求

选手们小心翼翼地拨动遥控器上的摇杆，一架架无人机成功起飞；镜头前，选手们全神贯注开展直播推介，现场氛围热烈……日前，陕西省第一届职业技能大赛在西安市落幕。记者在大赛现场看到，各类技能人才在无人机装调检修、健康和社会照护、互联网营销等职业赛项上一决高低。

紧贴产业发展趋势设置赛项

紧贴产业发展趋势设置赛项，让技术赋能产业发展是本届大赛的特点之一。

记者了解到，本届大赛聚焦县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济发展需求和陕西省产业发展需求，围绕制造与工程技术、信息与通信技术、结构与建筑技术、运输与物流、创意艺术与时尚、社会及个人服务等六大领域，创设了新能源汽车智能化技术、移动机器人、健康和社会照护等20个赛项。

在无人机装调检修赛区，记者看到，来自陕西省各地的8支队伍15名选手正紧张地装配零部件、调整系统参数，同时还要对突发故障的设备进行维修。“大赛对提升学生技能水平、推动陕西无人机产业发展具有重要意义。”榆林市无人机装调检修赛项代表队领队鲍廷璐说。

激励劳动者走技能报国之路

为了让病患及老人获得更好的照护，健康照护师这一职业应运而生。记者在大赛现场看到，选手们需要熟练运用各类智能设备对“病人”进行照护，同时还要用流利的英语与“病人”沟通。

健康和社会照护赛项要求选手具备扎实的健康基础知识，能够为病患及老人量身定制照护方案。“这项赛事要求参赛者真正站在照护对象的角度，用心理解他们的需求，用专业知识呵护他们的健康。这些是我们在考核中最看重的。”该赛项裁判员、西安城市交通技师学院教师王晨曦说。

来自西安城市交通技师学院的选手沈乐雯获得了健康和社会照护赛项的金奖。她说：“在比赛中，我感受到了社会对照护师的关注和重视，让我对从事这一行业更有信心。”

陕西省人力资源和社会保障厅职业能力建设处处长韩晓琴对记者说，职业技能大赛不仅促进了技能人才的队伍建设，还营造了劳动光荣、技能宝贵的社会风尚，激励了更多劳动者特别是青年人走上了技能成才、技能报国之路。

让更多优秀技能人才脱颖而出

据统计，陕西省每年举办各类省级行业职业技能竞赛100余场，覆盖200多个职业工种，选拔产生700余名“陕西省技术能手”，带动30万人次以上的技能劳动者参与其中。

以赛促训、以赛促教正在成为陕西省选拔和培养优秀技能人才的重要途径。“世赛获奖选手可直接晋升首席技师，可考核认定正高级职称；获得国赛或国家一类职业技能竞赛金牌或冠军，可直接晋升技师，可考核认定副高级职称。”韩晓琴说，近期陕西省出台了《陕西省职业技能竞赛管理办法》，进一步加大对竞赛获奖选手奖励激励力度。

据了解，陕西省目前共有技能人才约558.76万人，高技能人才164.7万人，高技能领军人才614人。全省建成高技能人才培训基地207个，共有技工院校119所，在校生15.13万人，每年为社会输出技能人才近5万人。（记者 王禹涵）

(责编：郝孟佳、李昉)