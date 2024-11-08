近日，“读懂中国·感知江苏”——匡园杯“海外留学生眼中的江苏”短视频、摄影、征文比赛颁奖大会在江苏省无锡市匡园双语学校举行。来自40多个国家、江苏省内40多所高等院校的海外留学生齐聚一堂，分享在江苏学习和生活的真实感受。

“留学经历不仅让我提升了自己的专业能力，而且让我对南京乃至江苏省产生了深厚感情。我从中国文化中不断汲取创作灵感，滋养摄影作品。”南京林业大学马来西亚留学生刘锦濠说。

“我多次走进无锡历史文化名胜古迹，在东林书院和泰伯庙等地感知中华文化，对源远流长的中华文明有了更深了解。相信在全球化的时代背景下，中国文明将以其独特魅力和智慧为世界文明交流融合贡献更多的力量。”江南大学摩洛哥留学生丹冰说。

此次比赛共收到海外留学生作品稿件700多份，记录了海外留学生在江苏学习和生活的真实见闻。

江南大学马来西亚留学生叶俊杰征文作品获得了一等奖，他结合多次参加“读懂中国·感知无锡”活动的感受，讲述了海外留学生在中国学习生活的点点滴滴：“在无锡学习期间，学校为我们准备的丰盛年夜饭，中秋、端午等节日的礼物和祝福，让我感到无锡就像家一样。未来，我希望成为中马友好的桥梁，把我所看到的中国讲给更多马来西亚人听，与中国青年参与共建‘一带一路’合作，为构建人类命运共同体贡献自己的力量。”

来自伊拉克的常州大学留学生李好分享道：“中国是一个充满和平与爱的国家。未来，我会继续到江苏各地走一走、看一看，用镜头记录真实美好的中国故事，让更多人了解中华文化，了解真实的中国。”

“海外留学生是促进中外交流的重要桥梁和坚实纽带。他们将眼中的中国、江苏形象生动地传播至世界各地。这些作品都将成为中外文化交流的珍贵财富，都有可能触动更多人对中国的好奇与向往之心，进而促进中外民心相通。”无锡市委常委、海外联谊会会长周常青表示。

颁奖现场，海外留学生表演了丰富多彩的文艺节目。江南大学留学生合唱歌曲《美美与共》，表达对无锡江南风光及悠久历史文化的喜爱与探索。南通职业大学的留学生独唱《灯火里的中国》，表达对中国的深厚情谊和对美好生活的向往。

活动当天，江苏侨企共建“一带一路”国家留学生招聘会在无锡学院举行。来自全省68家在海外设立工厂或分支机构的侨资企业与49所高校近500名外国留学生在现场对接。接下来，江苏省侨联将在全省范围开展“读懂中国·感知江苏”系列活动。

（周俊峰）

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