本报记者 贾平凡

华文教师是推动海外华文教育发展的关键一环。近年来，海内外华文教育机构发挥自身优势，调动各方资源，举办了一系列丰富多彩的华文教师培训活动。在接受本报记者采访时，一些海内外华教机构相关负责人表示，要不断壮大华教师资力量、提升华文教师素质，为华文教育高质量发展提供坚实支撑。

因地制宜 创新培训方式

2024七国多校联合定制培训课程开课仪式在线上举办；“2024年中国华文教育基金会海外巡讲团”缅甸站、老挝站活动圆满结束；为期10天的“2024海外红烛陕西行”吸引来自18个国家的25名海外华校教师参加……在刚刚过去的10月，中国华文教育基金会举办的华文教师培训活动精彩纷呈，惠及众多海外华校。

一直以来，华教师资力量的匮乏和非正规化是海外华文教育的短板。为补齐短板，中国华文教育基金会积极探索华文教师培训新路径。

中国华文教育基金会秘书长于晓介绍，在“面对面”教师培训方面，该基金会曾在北京、上海、山东、海南等20多个省市举办“请进来”师资培训班，并组派“走出去”名师巡讲团，每个团组由3至5名教师组成，累计培训数千名海外华文教师。同时，为了突破传统“面对面培训模式”的时空限制，中国华文教育基金会从2006年开始积极探索“互联网+华文教育”服务模式，根据海外华文学校需求，提供个性化“定制培训”服务。2022年，基金会推出“云上华文”，现已成为全球最大的华文教育综合服务平台，向众多海外华文学校提供丰富的信息化教学资源支持，大大便利了华校教师尤其是新手教师的教学工作。

多年来，借助中国华文教育基金会提供的各类教学和教师培训资源，加拿大华文学校联合总会受益颇多。

“2021年，我们主动联系中国华文教育基金会，希望根据加拿大华文教育实际情况定制教师培训课程，得到大力支持。”加拿大华文学校联合总会会长李小琴说，“2022年3月和2023年5至6月，我会共组织100多名教师参加定制培训课程，并给合格教师颁发了培训证书。”

李小琴明显感觉到，经过培训，加拿大华文学校联合总会里华文教师的教学技能提升了不少。更让她引以为傲的是，2023年，在中国华文教育基金会举办的“全球华文教师授课风采秀”活动中，蒙特利尔孔子学校华文教师程媛媛荣获金牌教师奖。

近年来，阿根廷华文教育基金会巧用国内、国外两种资源，摸索出适合当地的华文教师培训模式。该会会长刘芳勇介绍：“一方面，我们积极与中国多所师范院校建立深度合作关系，引入一系列优质的教育课程，诚邀顶尖的培训师资，通过远程培训和实地指导相结合的方式，为阿根廷华文教师带来先进且系统化的教育培训；另一方面，我们与阿根廷当地教育机构合作，组织教师前往阿根廷联邦警察大学研究院教授中文。这一举措不仅得到了阿根廷安全部和联邦警察总局的高度赞誉，更为华文教师提供了宝贵的跨文化教学实践机会。”

在广西，凭借临近东南亚的区位优势，广西华侨学校因地制宜开展华文教师培训活动。“根据不同国家和地区的需求开展系列专题培训，让培训更有延续性和针对性。”广西华侨学校副校长覃志坚介绍，近年来，该校设计的幼儿教师专题培训独具特色。除了培训方式更加新颖，培训内容也从汉语教学法延伸到中华才艺和信息技术应用等领域。

尊师重教 弘扬优良传统

近日，第二十四届英国华文教师节暨优秀中文教师颁奖典礼在伦敦国王学院大礼堂举行。“使命感和荣誉感油然而生，特别自豪。这是对我坚持从事华文教育事业的高度认可。”获得表彰的英国伦敦普通话简体字学校教师于毅说。

据悉，此次活动由英国中文教育促进会举办，共表彰全英华校中91名在2024年度具有奉献精神并在教学工作中表现出众的华文教师。活动现场，当“尊师重教”和“教师节快乐”的匾额被隆重揭开时，不少华文教师热泪盈眶。

英国中文教育促进会会长伍善雄说，英国中文教育促进会将每年10月的第三个星期日设立为英国华文教师节，旨在弘扬中华民族尊师重教的优良传统，让辛勤奉献的华文教师拥有属于自己的节日。

在颁奖典礼上，英国格拉斯哥里仁中文学校二年级老师许延琨被尊师重教的氛围深深感染。“一名学生代表全英华校学生朗诵诗歌《感谢老师》，让我深受感动。”许延琨说，“一位教师代表的发言道出了为人师表的根本之道——‘用心’。”

“教育大计，教师为本。唯有高水平的教师，才能培养出优秀的学生。”伍善雄说，老师们要把教书和育人相结合，不仅教授中文知识，同时要传授中华民族的优秀文化，坚持以行立教，以德立身。

“‘师者，所以传道授业解惑也。’这一句话高度概括了教师的责任与使命。”李小琴说，在华文教育中，教师不仅是知识的传授者，更是文化的传承者。华文教师要用深厚的学识和崇高的人格来影响学生。

直面挑战 拥抱发展机遇

今年6月底，英国中文教育促进会首次举办英国中文教学统一考试。“这标志着全英华校向着‘教学标准化’的目标又前进了一步。”伍善雄说，“针对英国各地区华校教学质量参差不齐的状况，我们多次召开英国华校校长论坛，借鉴了马来西亚和英国一些主流学校的华文教育统一考试范例，共同探索实现教学标准化的方法。”

多名海内外华教机构代表表示，人工智能等新技术的快速发展，是华文教育发展面临的新形势。

“新技术发展是挑战，也是机遇。”于晓说，未来，中国华文教育基金会将在华文教师培训中发挥新技术优势，给予海外华校更多教师培训资源支持，不断提高华文教师信息化教学水平。

新形势对华文教师培训提出了更多新要求。

“为了促进华文教育高质量发展，华文教师需具备扎实的汉语言文化知识、过硬的教学技能和较强的跨文化沟通能力。”刘芳勇说，海外华校学生群体在年龄和文化背景上存在差异，华文教师需要积极探索多元化和个性化的中文教学方式，并加强自己的跨文化沟通能力。

“为了适应华文教育发展新趋势，华文教师培训要走创新发展之路。”于晓说，一是加强区域化、国别化教师培训，让培训更有针对性和实用性；二是多举措满足海外对艺术类教师的迫切需求。比如，派国内优秀艺术类教师利用假期到海外提供相关培训、协助侨团组织本土化优秀艺术类教师在当地开展培训活动等。

覃志坚说，下一步，广西华侨学校将依托广西—东盟华文教育联盟的平台优势，深化与东盟国家地方教育机构、华文学校和华教机构的交流合作。

加拿大华文学校联合总会也有不少新计划。李小琴说：“第一，加强数字化教学技能培训，提高教师使用多媒体资源和数字工具的能力；第二，继续和中国华文教育基金会加强合作，引入更多符合海外需求的培训项目和教材资源；第三，加强海外教师之间的经验交流，共同探讨如何在多元文化环境中激发学生的中文学习兴趣。”

(责编：李昉、郝孟佳)