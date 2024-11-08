张亚丽

教育是人类社会进步与发展的重要基石，以培养人才、传承文化、促进社会发展为重要使命。在建设教育强国的过程中，要紧紧围绕立德树人的根本任务，把育人作为教育的核心，使每一个孩子都能在知识的海洋中找到自己的方向，具备独立思考的能力和健全的人格，为他们在广阔舞台上绽放出独特的光彩提供坚实基础。

教育要唤醒心灵。每一个孩子身上，都有一颗等待被唤醒的心灵。德国哲学家雅斯贝尔斯说过，教育的本质意味着一棵树摇动另一棵树，一朵云推动另一朵云，一个灵魂唤醒另一个灵魂。无论家庭教育还是学校教育，都应着眼于让少年儿童习得自能、自知、自主的本体意识，使其心灵不断丰盈而强韧，获得适应、认识和改造自然界及人类社会的能力。作为教育者，必须呵护好这颗心灵，鼓励他们面对未知世界时的积极探求和自我超越。

教育要全面育人。教育的目标不仅仅是实现知识的传授，更重要的是培养人的全面素质，要在增强综合素质上下功夫，使孩子们成为具有健全人格、担负社会责任、富于创新精神、具备实践能力的人。要努力构建德智体美劳全面培养的教育体系，打破狭隘的唯分数、唯升学导向，注重学生全面发展，形成更加科学的教育评价导向，真正发挥好教育对社会发展的推动作用。

教育要因材施教。每个孩子都有自己独特的潜能和兴趣，教育应该尊重和鼓励个性，为每个人提供适合其发展的环境和资源，使其能够全面而有个性地发展。作为教师，要尊重、理解、激励学生，相信每一个学生都是可塑之才，善于发现每一个学生的闪光点和特长。作为父母，除了物质上的养育，还应当给予孩子见识和发现潜能和兴趣的机会，鼓励他们找到适合自己的发展道路，绽放属于自己的生命之花。

教育是对每一个生命的尊重和对未来的深远布局。社会、学校、家庭应共同努力，树立科学的人才观、成才观、教育观，以创造之教育培养创造之人才，以创造之人才造就创新之国家。

（作者为中央戏剧学院舞台美术系教授）

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