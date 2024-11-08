由中国侨联、全国台联、人民日报海外版、《快乐作文》杂志共同主办的第二十五届世界华人学生作文大赛于近日正式发布征稿启事。

根据《第二十五届世界华人学生作文大赛海外征文启事》，2024年11月1日开始征稿，12月31日结束征稿。

海外参赛范围为海外各国各地区18周岁及以下华裔青少年学生。

大赛主题有以下3个：

主题一：友谊怎样“翻译”

请结合自己的独特体验和亲身感悟，深入挖掘友谊的内涵和价值，为“友谊”做一个“翻译”。你可以分享自己与朋友之间的友谊故事，也可以将“友谊”的触角延伸至更广阔的领域：或是探讨人与自然之间和谐共生的独特友谊；或是探讨不同国家之间合作交流的深情厚谊等，你认为值得思考和分享的话题。

主题二：汉字之美

请结合自己的感受，讲讲你所了解的汉字故事或学习汉字的趣事，诉说你眼中的汉字之美。

主题三：参天之木，必有其根；怀山之水，必有其源。中国是中华儿女念兹在兹的永恒家园。故乡是每个人心中那片永远的港湾，承载着我们的成长记忆与情感寄托。它不仅仅是地理上的坐标，更是心灵的归宿，文化的根源。

请你回首眺望那片土地，从个人的成长轨迹到家族的生活记忆，从壮丽的自然风光到淳朴的民俗风情，从故乡的沧桑变迁到与时代脉搏的共鸣，深入挖掘中华文化在故乡土壤中的独特韵味与生动展现。不论是记忆中真实的故乡风貌，还是脑海中构建的理想家园，都请以笔为媒，勾勒出一幅幅饱含深情与温度的故乡画卷。

参赛方式分为以下两种方式。

1.团体参赛：团体参赛采用线上提交报名信息、电子邮箱投递参赛稿件的形式。（1）以参赛学校为单位在大赛官方网站（www.zuowendasai.com）完成注册并上传《推荐名单表》《工作总结表》；（2）本次大赛严格按照学校所提交的推荐名单生成获奖结果，请参赛学校务必完成线上注册并确保信息填写准确、完整，否则将影响后续成绩查询；每所学校仅可注册一次，请勿多次多人注册；（3）参赛学校将参赛稿件连同《推荐名单表》《工作总结表》一并发送至电子邮箱：dasaizuowen@126.com，请在“邮件主题”一栏标注参赛学校名称；（4）有组织单位的，可由组织单位收齐参赛稿件并填写组织单位《工作总结表》后统一发送至上述电子邮箱。

2.个人参赛：个人参赛直接将参赛稿件发送至电子邮箱：dasaizuowen@126.com，请在“邮件主题”一栏标注“海外个人参赛”字样。个人所在中文学校已组织团体参赛的，则取消个人参赛资格。

此外，本届大赛还发布了以下参评细则：

1.参赛作文一律使用“大赛专用稿纸”，否则不予参评。

2.参赛作文限1人1篇。凡已公开发表的文章不得参赛。参赛稿件均采用题目四号黑体，正文小四号宋体格式。来稿一律不退，请自留底稿。

3.所有参赛作文电子版均以“序号+作文题目”格式来命名，序号排列须与《推荐名单表》保持一致。

此外，大赛坚持公益性，任何组织和个人不得收取或变相收取任何费用。本届大赛将在世界华人学生作文大赛官方网站及官方微信实时公布大赛进程。

海外参赛相关事宜可咨询《快乐作文》杂志，联系人：孙格格，电话：0311-87751398。

（钟 文）

(责编：李昉、郝孟佳)