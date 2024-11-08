美 月（法国）

美月在浙江师范大学校园内留影。

浙江师范大学供图

我来自法国，中文名是美月。在我来中国之前，我对这个东方国度的了解主要来自书籍、电影、社交媒体等，这也开启了我和中国的缘分。在法国读本科期间，我参加了中国文化和历史的相关课程，这加深了我对中国历史、中国人民的了解。我了解到中国悠久而迷人的历史，当然还有它今天在世界上的影响力。课下，我还常与学习法语的中国朋友交流，时常被他们的观点和经历所吸引，这进一步激发了我对中华文化以及希望到中国留学的兴趣。

一

带着对中国文化和历史的热情，我来到中国读研究生。我来自法国的一个小镇，当地的就业机会有限。相对而言，中国发展很快，社会开放，在这里学习，我会有更好的职业发展。而且，中国的工作氛围很有活力，在工作中不仅能提高我的职业技能，还能拓宽我对全球市场的理解。

经过慎重考虑，去年2月，我来到中国，在上海的一家律师事务所担任律师助理和沟通实习生，为期6个月。实习期间，我发现自己对快节奏的工作环境很适应，也很喜欢充满活力的氛围，这段经历坚定了我想要在中国生活与工作的决心。

我还记得刚到上海的情景，东方明珠广播电视塔、上海中心大厦等建筑在落日的映照下闪耀着光芒。当我在街上漫步时，食物香味扑鼻而来。让我印象更深刻的是这座城市的多样性，有一种生动的和谐氛围。有一天晚上，我和朋友乘船游览黄浦江，看着天际线被鲜艳的色彩照亮，犹如身处梦境。

我对中国人民的第一印象是热情与好奇，我的两位朋友曾计划过一次周末苏州之旅，为了确保我能体验到中国古城的真正魅力，他们做了精心安排。我穿上华美的汉服，探索古老的街道，乘船穿过苏州的运河。这让我觉得自己不是一名游客，而是一名在当地生活的本地人，充满烟火气。

在上海工作期间，还有一件印象深刻的事，那就是在这里生活会感到无比安心。有一天，我回到家才发现不小心把手机忘在了商店的柜台上，当我回到商店找手机时，店主已经在等着我来取，微笑着把手机还给了我。

在上海几个月的实习，我意识到，想在中国就业，还需要有更深入的学习，同时，我也想在感受上海的同时探索其他城市。

浙江金华具有悠久的历史和丰富的文化，同时浙江师范大学工商管理硕士的综合课程和国际商业实践很吸引我，最终我选择到浙江师范大学攻读工商管理硕士学位，于去年9月入读。

二

通过学习工商管理硕士课程，我学会了从更宏观的角度来看待全球商业动态。在学习过程中，我深入了解了商业的各个方面，并对中国的商业和贸易模式有了一种全新的理解。

学校鼓励公开对话和积极参与，营造了一种支持性的学习氛围，提高了学生的教育体验。学校举办的留学生新年晚会、音乐夜跑等课余活动充满多样性和包容性，鼓励学生展现自己的才能，也让我有机会体验中国的传统文化，还让我与同学们快速地建立了友谊。

回顾自己在浙江师范大学的学习经历，所学课程对我产生了很大影响，尤其是在我的个人成长和职业技能培养方面。这些课程提升了我的独立思考水平，不仅让我获得了知识，还让我能批判性地、自信地面对和处理问题。比如，通过课堂讨论和演讲，我学会了如何清楚地表达想法，提升了信心；通过管理课程、小组项目，我建立了自律的时间管理技能。此外，我最欣赏的是老师对中国的商业实践提供的见解，这加深了我对全球业务的理解。

说到金华，我对这座城市的第一印象是周围连绵的山脉。从学校东南门看到的景色尤其令人惊叹，现代的建筑与自然景观融合，高耸的山脉很是震撼，而雨后的山脉笼罩在薄雾中，似乎超凡脱俗，又是一种别样的美。

今年1月，金华下了一场大雪，雪花落在校园的每一个角落，给校园披上一层银装，充满了诗意，让我感觉自己仿佛置身冰雪世界，也让我感到新奇和特别。大家蹲在路边堆雪人，用树枝和小石块装饰雪人，虽然冷但让人乐在其中。

学校的景色很美，我尤其喜欢初阳湖的荷花，湖边常有学生散步喂鱼，湖中的金鱼、天鹅和大片的荷花都有一种让人平静的力量。夏天落日照耀下的湖面波光粼粼，也可以在湖边眺望尖峰山。

金华人非常热情，非常愿意提供帮助。当时，我的中文没那么流利，但一句简单的“你好”也能得到温暖的回馈。我迷路了或者需要其他帮助，当地人也会耐心地帮助我。我对金华人的另一个印象是，他们很爱自己的家乡，也很乐于分享金华的历史、传统菜肴和景点。

我想说，在金华的学习生活非常愉快，这座城市提供了丰富的文化体验以及各种特色美食。在这里学习，不仅是一次学术成长之旅，还是一次对中国生活的奇妙探索。

三

今年适逢中法建交60周年，我参观了“紫禁城与凡尔赛宫——17、18世纪的中法交往”展，它展示了中法两国在17、18世纪的文化交流，我被展出的约200件文物精品深深吸引，一些精美的中国艺术作品展现了它们与法国艺术和设计的相互影响。这次参观丰富了我对中法文化的认识，也加深了我对中法两国文化交流的理解。

未来，我希望在上海从事广告和市场营销方面的工作，也希望对行业有更深入的了解。我想拥抱这座充满机遇与活力的城市，同时参与到文化交流与传播的项目中，为推动跨文化对话与相互理解作出贡献。

（作者系浙江师范大学法国留学生）

(责编：李昉、郝孟佳)