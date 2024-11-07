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第五届中国水土保持学术大会举行

2024年11月07日13:39 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月7日电 （记者郝孟佳）11月6日至9日，由中国水土保持学会主办，云南省水土保持学会和西南林业大学承办的第五届中国水土保持学术大会在云南昆明举行。据悉，本次会议主题为“以新质生产力推动水土保持新发展”，来自高等院校、科研院所、设计单位、学术团体以及相关行业管理部门的1300余名专家、学者和代表参加会议。

中国水土保持学会理事长田学斌指出，要以新质生产力推动水土保持新发展。要深入研讨水土保持科技创新，围绕新质生产力发展路径、生态产品价值实现、数字化技术应用、水土流失规律与机理等重点、热点问题凝聚共识，为推动水土保持高质量发展提供强有力支撑。

大会设置主会场和13个分会场，研讨内容包括预防监督、崩岗防治、山地灾害、水土保持监测与信息化、风蚀防治、土壤侵蚀、林草生态修复等水土保持研究领域，百余名专家学者在论坛和分会场进行了专题交流。

此外，会议还组织代表前往阳宗海瑶冲河生态清洁小流域、澄江市梁王河沙坝生态清洁小流域、滇池宝丰湿地、曲靖市马龙区国家水土保持示范区、昆明市寻甸社会资本参与水土流失治理区等地开展现场技术交流。

(责编：李昉、熊旭)

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